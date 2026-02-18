Meinung: Eifeler Kneipenkultur Warum wir Dorfkneipen heute mehr als je zuvor brauchen David Ditzer 18.02.2026, 10:16 Uhr

Bei seinem Wahlkampfbesuch in Kaisersesch machte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) am Zapfhahn klar: Seine Genossen und er wollen ein Programm zur Rettung von Kneipen. David Ditzer über die Bedeutung der Dorfkneipe in unsteten Zeiten.

Spätestens seit seiner Visite in Kaisersesch wissen wir es: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will mit seinen Genossen nicht nur die Landtagswahl gewinnen, sondern auch die Herzen der rheinland-pfälzischen Biertrinker und Kneipenfreunde. „Wir lassen die Kneipe im Dorf“ – so heißt das dazugehörige Programm, mit dem die Roten dem Kneipensterben auf dem Land mutig entgegentreten wollen.







