Warum wir Dorfkneipen heute mehr als je zuvor brauchen
David Ditzer
Kevin Rühle

Bei seinem Wahlkampfbesuch in Kaisersesch machte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) am Zapfhahn klar: Seine Genossen und er wollen ein Programm zur Rettung von Kneipen. David Ditzer über die Bedeutung der Dorfkneipe in unsteten Zeiten. 

Spätestens seit seiner Visite in Kaisersesch wissen wir es: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will mit seinen Genossen nicht nur die Landtagswahl gewinnen, sondern auch die Herzen der rheinland-pfälzischen Biertrinker und Kneipenfreunde. „Wir lassen die Kneipe im Dorf“ – so heißt das dazugehörige Programm, mit dem die Roten dem Kneipensterben auf dem Land mutig entgegentreten wollen.

