Vier Kampfflugzeuge donnerten Anfang dieses Monats, genauer: am frühen Nachmittag des 1. Juli, in recht geringer Höhe über das Moseltal bei Pommern und Müden. Zuletzt fiel RZ-Lesern vermehrt wieder Fluglärm auf, der durch militärische Maschinen entstand. Dabei werden die Tornado-Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 planmäßig erst im nächsten Jahr in die Eifel zurückkehren. Noch sind die Maschinen im nordrhein-westfälischen Nörvenich stationiert. Woher also kamen die vier eingangs erwähnten Jets? Müssen sich die Menschen in der Moselregion in nächster Zeit wieder verstärkt auf militärischen Fluglärm einstellen? Und welche Regeln gelten für Tiefflüge übers Moseltal? Wir haben nachgefragt.

Es waren vier Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Eurofighter aus Nörvenich, die am 1. Juli am frühen Nachmittag das Moseltal passierten. Das teilt das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Maschinen befanden sich auf einem angemeldeten 500-Fuß-Tiefflug – 500 Fuß entsprechen einer Höhe von circa 150 Metern. Sie waren auf dem Weg in Richtung Temporary Reserved Airspace Lauter. Dabei handelt es sich um einen zeitweilig reservierten Luftraum, der für militärische Übungsflüge freigehalten wird.

Mit rund 665 Stundenkilometern unterwegs

Nach Angaben des Luftfahrtamtes der Bundeswehr befanden sich die Eurofighter an jenem ersten Juli um 14.31 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 359 Knoten (ungefähr 665 Stundenkilometer) in einer Höhe von 685 Fuß (circa 208 Meter über Grund) circa 10,5 Kilometer nordöstlich von Pommern. Sie setzen ihren angemeldeten Tiefflug nach Süden/Südwesten fort. Weiter heißt es aus dem Luftfahrtamt der Bundeswehr: „Der Flugbetrieb fand im Rahmen des Aus- und Weiterbildungsflugbetriebs und nach den hier vorliegenden Unterlagen unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen statt.“

Doch wie sehen diese aus? Militärischer Flugbetrieb ist nach Darstellung des Luftfahrtamtes der Bundeswehr grundsätzlich überall in Deutschland zulässig und nicht an bestimmte Streckenführungen gebunden. Auf diese Weise sollen Flugbewegungen möglichst gleichmäßig über den gesamten Luftraum der Bundesrepublik verteilt werden. Zu Übungsflügen von Tornado-Kampfjets war es im Juni und Juli auch im Luftraum über Bad Hönningen (Kreis Neuwied) und Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) gekommen.

Tiefflüge nach Anmeldung möglich – in Ausnahmefällen

Die einzuhaltende Mindesthöhe für Kampfflugzeuge liegt demnach bei 1000 Fuß (circa 300 Metern) über Grund. Sie „darf nach vorheriger Anmeldung in wenigen, aber unverzichtbaren, festgelegten Ausnahmen auf 500 Fuß“ über Grund, also circa 150 Meter über Grund, reduziert werden.

Überfliegen Kampfflugzeuge Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, ist für sie eine Mindesthöhe von 2000 Fuß über Grund (circa 600 Meter) einzuhalten. „Selbstverständlich wird dabei versucht, bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen“, teilt das Luftfahrtamt der Bundeswehr weiter mit. „Aber die dicht besiedelte Bundesrepublik setzt diesem Vorhaben neben den gesetzlichen und flugbetrieblichen Regelungen enge Grenzen.“

Planung der Flugbewegungen liegt bei den einzelnen Verbänden

Doch folgt aus der Tatsache, dass RZ-Leser in der Moselregion zuletzt vermehrt Überflüge von Kampfflugzeugen registriert haben, dass damit in nächster Zeit wieder öfter zu rechnen ist, sei es von Maschinen des Typs Eurofighter oder Tornado? Dazu teilt das Luftfahrtamt der Bundeswehr mit: „Die Planungen für die Vorgänge im Rahmen von Übungsflügen oder sonstigen Flugbewegungen obliegen den fliegenden Verbänden.“ Hierbei spielten viele Faktoren eine Rolle, zum Beispiel aktuelle Witterungsverhältnisse oder die jeweilige Verfügbarkeit von Personal und Material. Aus dem Amt heißt es: „Eine belastbare Aussage über die Häufigkeit und Planbarkeit solcher Einsätze kann daher nicht getroffen werden.“

Durchaus einigermaßen belastbar dürfte hingegen die Aussage sein, dass im Laufe des nächsten Jahres rund um den Fliegerhorst der Bundeswehr bei Büchel wieder mehr militärischer Fluglärm zu verzeichnen sein wird. Dann nämlich sollen die Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 planmäßig wieder in ihre Eifel-Heimat zurückkehren.