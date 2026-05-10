Bahnfahrt nach Koblenz Warum ein Zug aus Wittlich in Moselkern kehrtmachte David Ditzer 10.05.2026, 14:00 Uhr

i Wegen umfangreicher Bauarbeiten kommt es derzeit auf der Moselstrecke zwischen Koblenz und Trier zu Zugausfällen und Verspätungen. Abschnittweise fährt oft bloß ein Schienenersatzverkehr. Ein besonderes Abenteuer erlebte vor Kurzem eine Pendlerin aus Wittlich. David Ditzer. David Ditzer/Archiv

Eine Wittlicherin wollte am 28. April per Bahn nach Koblenz pendeln. Dort kam sie, wie ihr Mann erzählt, jedoch nicht an – dabei war der Zug recht pünktlich gefahren und sogar schon bis Moselkern gekommen. Was war da los?

Wegen umfangreicher Bauarbeiten kommt es auf der Moselstrecke der Deutschen Bahn derzeit immer wieder zu Verspätungen und Zugausfällen. Abschnittweise fährt oft nur ein Schienenersatzverkehr (SEV) per Bus. Die Wahrscheinlichkeit, eine Regionalbahn zu erwischen, ist höher als jene, einen Regionalexpress zu bekommen.







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