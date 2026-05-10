Eine Wittlicherin wollte am 28. April per Bahn nach Koblenz pendeln. Dort kam sie, wie ihr Mann erzählt, jedoch nicht an – dabei war der Zug recht pünktlich gefahren und sogar schon bis Moselkern gekommen. Was war da los?
Lesezeit 3 Minuten
Wegen umfangreicher Bauarbeiten kommt es auf der Moselstrecke der Deutschen Bahn derzeit immer wieder zu Verspätungen und Zugausfällen. Abschnittweise fährt oft nur ein Schienenersatzverkehr (SEV) per Bus. Die Wahrscheinlichkeit, eine Regionalbahn zu erwischen, ist höher als jene, einen Regionalexpress zu bekommen.