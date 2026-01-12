Forstamtsleiter verabschiedet Waldumbau: Das Zeller Land dankt Jörg Lorscheider David Ditzer 12.01.2026, 18:00 Uhr

i Generationenwechsel im Forstamt Zell: Linus Schwarz (rechts) übernimmt die Leitung von Jörg Lorscheider. Nach 23 Jahren an der Spitze des Amts geht Lorscheider in den Ruhestand. David Ditzer

Nach einer Einarbeitungsphase übernahm Linus Schwarz am 1. November die Leitung des Forstamts Zell. Sein Vorgänger Jörg Lorscheider verabschiedete sich nun an der Mosel im Beisein vieler Weggefährten. Das Wort „Abschied“ aber ist ihm zu hart.

Der Stabwechsel an der Spitze des Forstamts Zell war zwar schon Anfang November erfolgt: Nach 23 Jahren legte Jörg Lorscheider die Geschicke des Amts in die Hände seines 30 Jahre alten Nachfolgers Linus Schwarz aus Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich).







