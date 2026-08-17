Großeinsatz endete am Sonntag Waldbrand in Endert: Wind löst Nachlöscharbeiten aus David Ditzer 17.08.2026, 16:35 Uhr

i Ein Hubschrauber war beim Waldbrand im Tal der wilden Endert im Einsatz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Ein Waldbrand hat am vergangenen Wochenende große Schäden im Enderttal zwischen Greimersburg und Büchel hinterlassen. Nach dem Großeinsatz für viele Wehrleute zieht Cochems VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz (CDU) Bilanz.

Nach ungefähr 48 Stunden haben Feuerwehrkräfte aus den Verbandsgemeinden Cochem und Ulmen die intensiven Löscharbeiten wegen eines großen Waldbrands im Tal der wilden Endert zunächst beendet. Allerdings fielen im Laufe des Sonntags noch einmal Nachlöscharbeiten an, weil insbesondere in den Abendstunden vermehrt Wind aufkam, der einzelne Glutnester noch einmal anfachte.







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