Die Vulkanlandschaft der Eifel zwingt den Landesbetrieb Mobilität zu einer Planänderung beim Radwegebau zwischen Bad Bertrich und Alf. Wir erklären die Hintergründe.

Im April dieses Jahres starteten die ersten Bauarbeiten für einen durchgängigen und vor allem sicheren Radweg zwischen dem Eifel-Kurort Bad Bertrich und dem Moseldorf Alf. Von vielen Eiflern wird das Bauvorhaben seit Jahrzehnten gefordert. Bis es fertig ist, werden aber wohl noch Jahre vergehen. Diesen Rückschluss lassen die Antworten auf eine Anfrage an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz durchaus zu. Und teurer als früher einmal angenommen wird das Großprojekt ebenfalls. Die aktuelle Schätzung liegt bei 10 Millionen Euro.

Ja, der Radweg durch das Ueßbachtal soll auch einen weiteren Beitrag zur touristischen Wiederbelebung von Bad Bertrich leisten. Dass dieser Beitrag so lange auf sich warten lässt, hat etwas mit aufwendigen Planungsverfahren zu tun, keine Frage. Es liegt aber auch daran, dass die Natur und speziell der Vulkanismus Bertrich mit einer einmalig schönen Lage beschenkt haben. Der Kurort ist im wörtlichen Sinne eingekesselt von ebenso rauen und steilen wie teils brüchigen Felswänden. Zudem sind kurfürstliches Schlösschen, Kursaal, Kliniken, Schwanenweiher und Therme umtost von Gewässern wie Ueßbach, Elbesbach und Erdenbach.

„Ziel ist es, die Zeiten für eine Vollsperrung auf der L 103 so weit wie möglich zu reduzieren.“

Die Arbeiten zum Bau eines durchgängigen Radwegs zwischen Bad Bertrich und Alf hat der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz nun bewusst in mehr als zwei Abschnitte unterteilt.

Atemberaubend schön ist sie, diese Landschaft. Herausfordernd hingegen ist sie für Planer und Ingenieure, die einen ausreichend breiten und gut gesicherten Radweg durchs Ueßbachtal an die Mosel führen wollen. Eine dringend nötige bergseitige Hangsicherung an dem schon vorhandenen Radweg zwischen Bad Bertrich und der Einmündung der K10 in Richtung Beuren ist erledigt. Was noch folgt, ist die Sanierung einer Brüstungsmauer, teilt der LBM mit.

„Ziel ist es, die Zeiten für eine Vollsperrung auf der L103 so weit wie möglich zu reduzieren“, heißt es vom Landesbetrieb weiter. „Wir befinden uns derzeit im Vergabeverfahren für die Instandsetzungsarbeiten und die Ausbauarbeiten an einer Stützwandbrüstung entlang des Ueßbaches.“ Die Stützwand muss demnach ertüchtigt und auf Vordermann gebracht werden, damit dort eine ausreichend hohe Absturzsicherung für den Rad- und Gehweg hergestellt werden kann. Danach sollen die L103 und der Radweg auf diesem Abschnitt, also bis zur Einmündung der K 10 nach Beuren, ausgebaut werden. Auch die Brücke über den Erdenbach soll im Zuge dieser Arbeiten umgebaut werden.

i Eine Stützmauer am Ueßbach muss für den Bau eines Radwegs zwischen Bad Bertrich und Alf saniert und ertüchtigt werden. David Ditzer

Voraussichtlich im März soll es sichtbar weitergehen﻿

„Baubeginn ist voraussichtlich ab März 2026“, führt der LBM aus. Sofern das klappt, soll der Abschnitt bis zur Einmündung der K 10 bis Ende nächsten Jahres fertig sein. „Danach erfolgt der Ausbau weiterer, zum Teil kleinerer, Abschnitte entlang der L 103 sowie die Herstellung der Brücken über den Ueßbach außerhalb der L 103.“ Insgesamt sieben neue Brücken sind vorgesehen, um die geplante Streckenführung zu realisieren. Diese befinden sich noch in der sogenannten Ausführungsplanung.

Ursprünglich hatte der Radweg Alf – Bad Bertrich in zwei Abschnitten gebaut werden sollen. So hatte es der LBM noch im Frühjahr vergangenen Jahres angepeilt. Allerdings hätte dafür die L 103 zwischen dem Kurort und dem Abzweig der K 10 monatelang voll gesperrt werden müssen. Nun teilt der Landesbetrieb mit: „Es wird versucht, möglichst viele Leistungen zum Bau des Radweges unter Aufrechterhaltung des Durchgangsverkehrs herzustellen. Dazu gehören auch die aktuell bereits umgesetzten Leistungen zur bergseitigen Hangsicherung sowie die noch folgende Sanierung der Brüstungsmauer.“

i Diese Brücke über den Erdenbach nahe Bad Bertrich muss im Zuge von Bauarbeiten für einen Radweg umgebaut werden. David Ditzer

Das gesamte Asphaltpaket der L 103 muss erneuert werden

Dass nun in mehreren kleineren Abschnitten gebaut werden soll, hat unter anderem zur Folge, dass mehrere Unternehmen an der Herstellung des Radwegs beteiligt sein werden. Die Bauarbeiten werden vom Land Rheinland-Pfalz finanziert. Nach aktueller Schätzung belaufen sich die Kosten dem LBM zufolge auf rund 10 Millionen Euro. In diesem Betrag enthalten ist allerdings auch die Sanierung der maroden Fahrbahn der L103.

Schon im Frühjahr vergangenen Jahres hatte der Landesbetrieb erläutert, Untersuchungen des Asphalts hätten ergeben, dass ein bloßer Austausch der Fahrbahndecke nicht ausreiche. Wegen tiefergehender Schäden müsse das gesamte Asphaltpaket erneuert werden. Damals waren für den Bau des Radwegs noch rund 6 Millionen Euro veranschlagt gewesen.

i An der L103 zwischen Bad Bertrich und Alf soll endlich ein durchgängiger und sicherer Radwegen entstehen, den viele seit Jahrzehnten fordern. Die Bauarbeiten haben auch begonnen. Allerdings ist die Fertigstellung nicht gerade bald in Sicht - aus nachvollziehbaren Gründen. David Ditzer

Bemühungen um Radweg mindestens so alt wie dieses Jahrtausend

Die Bemühungen um eine sichere Radwegverbindung zwischen dem Eifel-Kurort Bad Bertrich und dem Moseldorf Alf laufen schon seit Beginn der 2000er-Jahre. Schritt für Schritt soll dieses Mammutprojekt nun vorangetrieben werden. Radtouristen werden die vielen landschaftlichen Reize des Ueßbachtals und des Kurorts Bad Bertrich dann auf einer sicheren Trasse genießen können. Doch bis wann soll diese überregionale Verbindung zwischen Mosel und Eifel vollendet sein? „Hierzu kann aktuell keine seriöse Aussage getroffen werden.“ Landschaft und Wetter könnten noch einige Herausforderungen bereithalten.