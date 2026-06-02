In der alten Synagoge Ediger geht es am Sonntag, 7. Juni, von 17 Uhr an um Judentum und Christentum in Geschichte und Gegenwart. Eugen und Lilli Meermann untermalen den Vortrag mit passender Musik.
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Unter dem Titel „Ein Gott, viele Wege – Judentum und Christentum in Geschichte und Gegenwart“ laden der Bürgerverein Synagoge Ediger und das Kulturforum Mosel um Alfred Bremm für Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr, zu einem Vortrag in einem konzertanten Rahmen in die alte Synagoge in Ediger, Rathausstraße 3 und 5, ein.