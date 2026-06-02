Kultur in alter Synagoge
Vortrag in Ediger beleuchtet Christen- und Judentum 
Carolin Hostert-Hack ist seit April dieses Jahres Leiterin des Katholischen Bildungswerks Köln im Bildungswerk der Erzdiözese Kö
Carolin Hostert-Hack ist seit April dieses Jahres Leiterin des Katholischen Bildungswerks Köln im Bildungswerk der Erzdiözese Köln sowie des Domforums. Sie spricht am 7. Juni in der alten Synagoge Ediger über Christentum und Judentum in Geschichte und Gegenwart.
Jessica von Kieseritzky

In der alten Synagoge Ediger geht es am Sonntag, 7. Juni, von 17 Uhr an um Judentum und Christentum in Geschichte und Gegenwart. Eugen und Lilli Meermann untermalen den Vortrag mit passender Musik.

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Unter dem Titel „Ein Gott, viele Wege – Judentum und Christentum in Geschichte und Gegenwart“ laden der Bürgerverein Synagoge Ediger und das Kulturforum Mosel um Alfred Bremm für Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr, zu einem Vortrag in einem konzertanten Rahmen in die alte Synagoge in Ediger, Rathausstraße 3 und 5, ein.

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