Vorfall in Valwig: Was unter illegale Autorennen fällt

Auf der L 98 bei Valwig könnte sich am vergangenen Samstag ein verbotenes Autorennen abgespielt haben. Wie häufig kommen solche mutmaßlichen Rennen in der Region vor?

Seit einem Vorfall am späten Abend des vergangenen Samstags ermittelt die Polizei Cochem gegen drei Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen (NRW). Sie stehen im Verdacht, an einem verbotenen Autorennen auf der L 98 bei Valwig teilgenommen zu haben. Im Zentrum der Ermittlungen steht Bildmaterial auf einem beschlagnahmten Handy. Dieses auszuwerten und vor allem zu bewerten, ist der Polizei zufolge schwierig. Das gilt im Übrigen auch für den Versuch zu klären, wie oft illegale Autorennen in Region vorkommen – nicht ohne Grund.

Verbotene Kraftfahrzeugrennen sind seit dem Jahr 2017 ein eigener Straftatbestand. Es handelt sich um den Paragrafen 315d des Strafgesetzbuches. Nur fällt unter diesen Paragrafen nicht nur das, was man sich gemeinhin unter einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen vorstellen mag: Mindestens zwei Verkehrsteilnehmer nutzen ihre – oft aufgemotzten – fahrbaren Untersätze im öffentlichen Verkehrsraum für ein Wettrennen. „Wenn jemand allein mit seinem Auto wie ein Irrer durch eine Stadt fährt, fällt das ebenfalls unter 315d“, erläutert Oliver Jutz, stellvertretender Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Trier.

Anfang Juli zum Beispiel raste ein 28-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis, aber dafür mit einem Affenzahn in einem schwarzen Audi. Auch das ist – unter anderem – ein möglicher Verstoß gegen den Paragrafen 315d. Gleiches gilt auch im Falle eines 34-Jährigen, der sich im August 2019 bei Landkern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Besonders kurios war ein Vorkommnis im März 2019 in St. Aldegund: Ein offenkundig alkoholisierter Moselaner flüchtete in seinem Sportwagen zunächst mit einer Geschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern vor der Polizei. Kurze Zeit später, nachdem er seinen Boliden geschrottet hatte, bat er die Polizei um Hilfe.

Sporadisch und immer mal wieder kommt es im Cochem-Zeller Land zu Delikten, die unter der Rubrik verbotene Kraftfahrzeugrennen subsumiert werden können. Einen Hotspot oder so etwas vermag Heiko Schmitz, Leiter der Polizeiinspektion Cochem, nicht auszumachen. Kriminelle Vorfälle mit Rasern oder verbotenen Aktionen einer Tuning- und Poserszene kennt er, wenn überhaupt, vermehrt von seiner früheren Dienststelle in Adenau – aus dem Umfeld des Nürburgrings.

Die Fallzahlen in Cochem und Umgebung hingegen fallen eher niedrig aus. Nach einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen auf der Autobahn 48 zwischen Koblenz und Höhr-Grenzhausen im Sommer vergangenen Jahres äußerte Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, gegenüber unserer Zeitung, die Polizei habe hier in der Region im ersten Halbjahr vergangenen Jahres 61 Mal wegen eines mutmaßlichen illegalen Rennens ermittelt. Hier seien jedoch auch alle möglichen Fallkonstellationen des Paragrafen 315d erfasst. Im ersten Halbjahr 2023 waren es demnach 71 Fälle, im selben Zeitraum 2022 waren es 57 auf Präsidiumsebene.

Wegen der vielen unterschiedlichen Fallarten, die unter den Paragrafen 315d fallen, lässt die reine Fallzahl eben keine direkten Rückschlüsse darauf zu, ob es in der Region ein Problem mit illegalen Autorennen im klassischen Sinne gibt. Aus Sicht der Polizei gibt es kein solches Problem. Es gebe aber durchaus Strecken, die für Delikte, die unter den Paragrafen „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ fallen, sehr beliebt seien, und diese seien der Polizei bekannt.

Ein Fall macht noch keinen Hotspot

Die L 98 bei Valwig gehört bisher nicht zu diesen Strecken. Und selbst wenn sich der Verdacht gegen die eingangs erwähnten drei Fahrzeugführer aus NRW erhärten sollte: Ein einzelner Vorfall macht noch keinen Hotspot. Und einen solchen Hotspot braucht ein kein Mensch.