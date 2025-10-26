Regen setzt dem Riesling zu Von Pommern bis Zell: So lief die Turbo-Weinlese 26.10.2025, 12:00 Uhr

i Unser Archivbild zeigt die Weinlese bei Neef im Jahr 2019. Daniel Rühle

Wer Ende August in viele Weinberge an der Mosel schaute, dachte womöglich: Wow, das wird eine Traumernte. Doch dann kam der September – und mit ihm die Sintflut. So bilanzieren Cochem-Zeller Winzer eine Lese, die im Rekordtempo erfolgte.

86,5, 154 und 188,4 – das sind drei Zahlen, die mit dafür verantwortlich sind, dass die Erntebilanz vieler Winzer an der Mosel längst nicht so positiv ausfällt, wie es sie hätte sein können. Dem Verein Moselwein zufolge sind die genannten drei Werte nämlich die Septemberregenmengen in Litern pro Quadratmeter, und zwar für Winningen, Bernkastel und Trier.







Artikel teilen

Artikel teilen