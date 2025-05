i Die marode L 108 zwischen Grenzhäuser Hof und Lieg - hier ein Foto aus dem Herbst vergangenen Jahres - wird zurzeit unter Vollsperrung saniert. Unter anderem auf den Schülerverkehr hat das erhebliche Auswirkungen. David Ditzer/Archiv

Seit Montag ist bekannterweise die L 108 ab dem Abzweig nach Lütz (K 37) in Richtung Lieg bis voraussichtlich Ende September wegen Straßensanierungsarbeiten voll gesperrt. Wie die Kreisverwaltung Cochem-Zell in diesem Zusammenhang mitteilt, bedeutet dies für alle Nutzer von Fahrzeugen, die auf diese Verbindung zwischen Mosel und Hunsrück angewiesen sind, erhebliche Einschränkungen und lange Umwege. Nicht zuletzt sind davon Schülerinnen und Schüler betroffen.

Für die Schülerinnen und Schüler, die zum Erreichen ihrer Schulen eine der Buslinien von und nach Lieg nutzen müssen, werden sich die Fahrzeiten um circa eine halbe Stunde verlängern, teilt die Cochem-Zeller Kreisverwaltung weiter mit. Da die Ankunftszeiten wegen des Schulbeginns feststehen, wurden die Abfahrtszeiten der von den Schülern genutzten Fahrten entsprechend vorverlegt. Diese sind aus einem vorläufigen Fahrplan ersichtlich.

Verwaltung: Umstiege nach Treis und Cochem sollten erreicht werden

Auch die Umstiege in Treis nach Münstermaifeld und Cochem sollten aus Sicht der Kreisverwaltung erreicht werden können. Die Schüler müssen dazu an der Ersatzhaltestelle „Marktplatz Ersatz“ an der Moselallee in Treis aussteigen. Sollte sich herausstellen, dass aufgrund der Fahrtwege und des nicht vorhersehbaren Verkehrs Änderungen erforderlich werden, wird der Fahrplan entsprechend angepasst werden müssen, stellt die Verwaltung in Aussicht.

In einem ersten Schritt hat die Kreisverwaltung einen geänderten Fahrplan für die Linie 741 veröffentlicht, der vorläufig lediglich die für die Schülerbeförderung wichtigen Fahrten beinhaltet. „Der übrige Jedermannverkehr wird Zug um Zug geprüft und entsprechend veröffentlicht“, heißt es aus dem Kreishaus dazu.

Zeitgleich in zwei Bauabschnitten aktiv

In der vergangenen Woche hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mitgeteilt, dass von dieser Woche an zeitgleich in zwei Bauabschnitten gearbeitet werden solle: Die Restarbeiten im 1. Bauabschnitt, der die Strecke zwischen Grenzhäuser Hof und dem Abzweig zur Kreisstraße (K) 37 nach Lütz beinhaltet, können demnach unter halbseitiger Sperrung erledigt werden, teilt der LBM mit. Der Verkehr wird sodann in diesem Bereich mittels Ampelanlage geregelt. Diese Arbeiten werden aller Voraussicht nach bis Ende Juni andauern.

Die Arbeiten im 2. Bauabschnitt starteten dem LBM zufolge ab dem 12. Mai. Hierfür wird, wie bereits berichtet, der Streckenabschnitt von der K 37 bis zum Ortseingang Lieg im Verlauf der L 108 voll gesperrt. Der Verkehr wird während der Vollsperrung weiterhin über die L 202, L 204 und B 327, über Mörsdorf und Kastellaun zur L 108, Lahr und Lieg, umgeleitet. Alle Umleitungen sind vor Ort entsprechend ausgeschildert, teilt der LBM mit. Weiterhin gute Witterung vorausgesetzt, wird die Maßnahme insgesamt voraussichtlich im Laufe des Monats September 2025 zum Abschluss kommen.

Mit Beginn des Herbstes soll alles erledigt sein

Der Landesbetrieb unterstreicht: „Unser Ziel ist es, dass die Arbeiten möglichst zur 60-Jahr-Feier Erntedank am 20. September 2025 abgeschlossen sind. Aktuelle Informationen hierzu können auch dem Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de entnommen werden. Der LBM Cochem-Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis für die noch andauernden Arbeiten, wenn diese auch mit Einschränkungen im Verkehrsablauf verbunden sind.“