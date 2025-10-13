Initiative „Jetzt reden wir“ VG-Rat Ulmen schließt sich Aufstand der Gemeinden an 13.10.2025, 14:02 Uhr

i Einstimmig schließt sich der Rat der Verbandsgemeinde Ulmen der Initiative "Jetzt reden wir - Ortsgemeinden stehen auf" an. Kevin Rühle/Archiv

Leere Kassen und eine Fülle an Vorschriften schnüren landauf, landab vielen Ortsgemeinden die Luft zum Atmen ab. Die Initiative „Jetzt reden wir“ verlangt von Bund und Land klare Veränderungen. Es geht um viel, die Unterstützerzahl wächst.

Die Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ bekommt weiteren Rückwind. Einstimmig hat der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen während seiner jüngsten Sitzung beschlossen, sich der Initiative anzuschließen. Er stellt sich auch hinter das Forderungspapier, das helfen soll, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken respektive zu revitalisieren.







