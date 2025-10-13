Leere Kassen und eine Fülle an Vorschriften schnüren landauf, landab vielen Ortsgemeinden die Luft zum Atmen ab. Die Initiative „Jetzt reden wir“ verlangt von Bund und Land klare Veränderungen. Es geht um viel, die Unterstützerzahl wächst.
Die Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ bekommt weiteren Rückwind. Einstimmig hat der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen während seiner jüngsten Sitzung beschlossen, sich der Initiative anzuschließen. Er stellt sich auch hinter das Forderungspapier, das helfen soll, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken respektive zu revitalisieren.