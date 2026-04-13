Nach Hotelbrand in Endert VG Cochem: Funklöcher gefährden Menschenleben David Ditzer 13.04.2026, 12:07 Uhr

i Einen schwierigen Einsatz absolvieren Feuerwehr und Rettungskräfte beim Brand des Hotels Weißmühle im Cochemer Enderttal. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Derweil fordert die VG-Verwaltung eine schnelle Verbesserung des Mobil- und Sprechfunkempfangs im Endertumfeld. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Was hat den Brand im Cochemer Hotel Weißmühle ausgelöst? Mit dieser Frage befassen sich auch am Montag Brandermittler der Kriminalpolizei an Ort und Stelle. Derweil geht der Cochemer VG-Chef gegen den schlechten Funkempfang im Enderttal vor.

Nach dem Dachstuhlbrand im Cochemer Hotel Weißmühle sind an diesem Montag erneut Brandermittler der Kriminalpolizei (Kripo) Mayen an Ort und Stelle, um Ursachenforschung zu betreiben. Dabei greifen die Fachleute auch auf die Hilfe von Spürhunden zurück.







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