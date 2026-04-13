Was hat den Brand im Cochemer Hotel Weißmühle ausgelöst? Mit dieser Frage befassen sich auch am Montag Brandermittler der Kriminalpolizei an Ort und Stelle. Derweil geht der Cochemer VG-Chef gegen den schlechten Funkempfang im Enderttal vor.
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Nach dem Dachstuhlbrand im Cochemer Hotel Weißmühle sind an diesem Montag erneut Brandermittler der Kriminalpolizei (Kripo) Mayen an Ort und Stelle, um Ursachenforschung zu betreiben. Dabei greifen die Fachleute auch auf die Hilfe von Spürhunden zurück.