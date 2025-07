Ein illegales Autorennen könnte sich am Samstagabend an der Mosel bei Valwig ereignet haben. Die Polizei Cochem ermittelt – und bittet um Hinweise.

Weil sie im Verdacht stehen, auf der L 98 bei Valwig an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein, ermittelt die Polizei Cochem gegen drei Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen. Wie die Polizei Cochem mitteilt, wurde ihr am vergangenen Samstagabend gegen 21.30 Uhr ein illegales Autorennen auf der Landesstraße (L) 98, Gemarkung Valwig, gemeldet. Die beteiligen Fahrzeuge sollen dort mehrfach hin- und hergefahren sein, wobei sie ihre Fahrzeuge extrem beschleunigten. Ein Begleiter der Fahrzeugführer stand wohl in den Weinbergen und filmte vermutlich die Fahrmanöver.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde das Geschehen von der anderen Moselseite aus beobachtet. Im Rahmen der Fahndung machte die Polizei letztlich drei sportliche Fahrzeuge (BMW, Audi und McLaren) aus und stellte den Begleiter fest. Sie wurden von Beamten kontrolliert. Gegen die drei Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Polizei Cochem sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Fahrmanövern machen können oder eventuell durch diese gefährdet wurden.

Hinweise zu der Angelegenheit bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel. 02671-984-0