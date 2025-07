Die Feuerwehr musste am Freitagvormittag gegen 9.45 Uhr zu einem Großeinsatz auf den Zeller Höhenstadtteil Barl ausrücken. Bei der Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller (ZGM) ist es zu einem Austritt von Gefahrstoff gekommen. Dabei lief Salpetersäure aus einem 1000-Liter-IBC-Container aus. Markus Hensler, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Zell erklärt, wie das passieren konnte: „Der Tank war in der Mitte gerissen. Es war zwar kein riesengroßes Leck, aber doch deutlich, sodass wir es nicht abgedichtet bekamen. Deswegen mussten wir umpumpen.“ Also wurde der Inhalt des Tanks in einen anderen Kunststofftank übertragen.

Zwischenzeitlich musste der Aldi-Parkplatz evakuiert und gesperrt werden, weil er zu nah an dem ZGM-Gelände war. Weitere Maßnahmen, die die Feuerwehr ergriffen hat, waren Schadstoffmessungen mit einem speziellen Messfahrzeug. Dabei konnte festgestellt werden: „Es war alles negativ“, sagt Hensler. Gegen 13 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Auch der Parkplatz des Supermarktes konnte wieder freigegeben werden. Zu Schaden kam bei dem Einsatz niemand.

Aldi: Parkplatz teilgeräumt, Marktbetrieb läuft weiter

Das Unternehmen Aldi Süd teilte unserer Zeitung am Nachmittag telefonisch mit, nur Teile des Parkplatzes hätten vorübergehend geräumt werden müssen. Der Marktbetrieb sei von nicht beeinträchtigt worden und laufe regulär weiter.

Über die örtlichen freiwilligen Feuerwehrkräfte hinaus war auch der Gefahrstoffzug des Kreises Cochem-Zell im Einsatz. Polizeibeamte waren zwischenzeitlich ebenfalls an der Einsatzstelle, wie das Polizeipräsidium in Trier am Vormittag mitgeteilt hatte.

In Weinkellereien kommt Salpetersäure unter anderem zur Reinigung und Desinfektion von Tanks und Fässern zum Einsatz, wie auf verschiedenen Internetseiten nachzulesen ist. Sie hilft zum Beispiel dabei, Bakterien und Hefen zu entfernen, die die Weinqualität beeinträchtigen könnten.