Schon seit geraumer Zeit beobachten Experten einen sogenannten Erdbebenschwarm unter Mörsdorf, Lahr und Lieg. Jüngst wurden Erdstöße unter Mörsdorf sogar spürbar. Was darüber bekannt ist.

In der Region um Mörsdorf ist es am vergangenen Samstag, 9. August, zu einem Erdbeben gekommen, das – im Gegensatz zu vorangegangen Beben in der jüngeren Vergangenheit – für manche Menschen spürbar war. Auf Anfrage teilt Bernd Schmidt vom Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz per Mail mit: „Seit Jahresbeginn wurden 26 Erdbeben lokalisiert, das stärkste wurde letzten Samstag um 20.49 Ortszeit lokalisiert und hatte eine Richter Magnitude von 2,4 bei einer Herdtiefe von 9 Kilometern.“ Danach gingen beim Erdbebendienst „vereinzelte Spürbarkeitsmeldungen“ ein.

Fachleute vom rheinland-pfälzischen Landesamt für Geologie und Bergbau haben die Region im Hunsrück schon seit Längerem genau im Blick, denn: „Die Beben im Hunsrück unter Mörsdorf-Lahr-Lieg zeigen klare Anzeichen für einen Bebenschwarm, der unter Mörsdorf in etwa neun bis zwölf Kilometern Tiefe stattfindet.“ So hatte es Bernd Schmidt vom Landeserdbebendienst zu Jahresbeginn gegenüber unserer Zeitung konstatiert.

55 Erdbebenereignisse von Ende Oktober bis Anfang Dezember vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz

Ein Bebenschwarm zeichnet sich ihm zufolge dadurch aus, dass es kein Hauptbeben mit großer Magnitude gibt, gefolgt von vielen schwachen Nachbeben, die in ihrer Magnitudenstärke allmählich abnehmen, sondern dass die Aktivität über einen Zeitraum von Wochen und Monaten mit ähnlich großen Magnituden anhält.

Laut Landeserdbebendienst gab es von Ende Oktober bis Anfang Dezember vergangenen Jahres 55 Erdbebenereignisse in Rheinland-Pfalz, davon entfielen 22 auf diese Region, vor allem auf Mörsdorf im Rhein-Hunsrück-Kreis direkt an der Grenze zum Kreis Cochem-Zell. Die Erdbebenereignisse hatten dabei eine Magnitude von 0,5 bis 1,9.

Station in Mörsdorf liefert mittlerweile Daten in Echtzeit

Zwischen September 2022 und August 2023 ging in der Eifelregion ein seismologisches Großexperiment des Geoforschungszentrums Potsdam mit mehr als 400 seismischen Stationen über die Bühne. Dabei standen einige Stationen auch im Hunsrück. Dieses temporäre Netz lokalisierte Schmidt zufolge zwischen September 2022 und April 2023 insgesamt 22 Erdbeben mit Magnituden zwischen 0,8 und 1,4 unter Mörsdorf.

In der Folge erhöhte das Landesamt für Geologie und Bergbau die Anzahl der Permanentstationen für das seismische Monitoring. Im Frühjahr vergangenen Jahres erhielt Mörsdorf eine weitere temporäre Messstation. „Diese wird mittlerweile in Echtzeit betrieben“, erläutert Schmidt. „Die Daten gehen aber noch zu unserem Kooperationspartner in der Eifel, dem GFZ.“ Dort hat das GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung eine Außenstelle.

„Erdbebenschwärme treten in Zentraleuropa immer wieder auf. Die bekannteste Region für Erdbebenschwärme liegt im Vogtland.“

Bernd Schmidt vom Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz

Fachmann Schmidt erläutert: „Erdbebenschwärme treten in Zentraleuropa immer wieder auf. Die bekannteste Region für Erdbebenschwärme liegt im Vogtland.“ Also im Grenzgebiet von Sachsen, Thüringen, Bayern und Böhmen (Tschechien). Doch warum? „ Möglich sind tektonische Ursachen, Gas- und Fluidbewegungen und magmatische Prozesse sowie hydrogeologische Ursachen.“

Für den Bebenschwarm in Mörsdorf könne derzeit keine konkrete Ursache angegeben werden. Das Mörsdorfer Beben vom vergangenen Samstag ist für rheinland-pfälzische Verhältnisse auf jeden Fall eher eine Seltenheit. Davor fand das jüngste größere und mithin spürbare Erdbeben im Land nämlich am 10. September 2023 um 2.43 Ortszeit in Worms statt, teilt Bernd Schmidt auf Anfrage mit. Es hatte eine Magnitude von 3,0.

Fachmann: Von Geierlay-These ist nichts zu halten

In einem Leserbrief, der im Februar in unserer Zeitung erschienen war, hatte ein Leser die Vermutung geäußert, die leichten Erdstöße um Mörsdorf könnten kausal mit den Touristenscharen zusammenhängen, die über die Hängeseilbrücke Geierlay zwischen Mörsdorf und Sosberg strömen. Das hält Fachmann Schmidt, auch aber nicht nur mit Blick auf das spürbare Beben vom vergangenen Samstag, von dieser Hypothese: „Eindeutig nichts, das Erdbeben fand in 9 Kilometern Tiefe und nicht in 3 Metern Tiefe statt.“