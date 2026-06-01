Kreisstraße 22 gesperrt 
Unfall bei Fliegerkaserne: Biker stirbt in Brauheck
Auf der K 22 nahe der Fliegerkaserne in Brauheck ist es zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen.
Auf der K 22 nahe der Fliegerkaserne in Brauheck ist es zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen.
Kevin Rühle

Die Kreisstraße 22 in Brauheck musste am Montag gesperrt werden. Dort ist es am späten Nachmittag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Was bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 22 ist am späten Montagnachmittag der Fahrer eines Motorrads ums Leben gekommen. Die K22 musste der Polizei zufolge voll gesperrt werden.Nach Informationen unserer Redaktion bog der Motorradfahrer mit seiner Maschine, aus der Fliegerkaserne kommend, nach links in Richtung Brauheck auf die K22 ein.

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