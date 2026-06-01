Die Kreisstraße 22 in Brauheck musste am Montag gesperrt werden. Dort ist es am späten Nachmittag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Was bekannt ist.
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Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 22 ist am späten Montagnachmittag der Fahrer eines Motorrads ums Leben gekommen. Die K22 musste der Polizei zufolge voll gesperrt werden.Nach Informationen unserer Redaktion bog der Motorradfahrer mit seiner Maschine, aus der Fliegerkaserne kommend, nach links in Richtung Brauheck auf die K22 ein.