Gefährliche Aktion in Kaimt Unbekannte entwenden Einlaufschachtdeckel in Zell David Ditzer 11.10.2026, 16:46 Uhr

i Unbekannte haben in der Straße Marientaler Au im Zeller Stadtteil Kaimt gusseiserne Einlaufschachtdeckel entwendet. Sie ähneln diesem Exemplar, unser Archivfoto entstand jedoch in Koblenz. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Geschehen in Zell. David Ditzer/Archiv

Gusseiserne Deckel sind am Wochenende in Zell-Kaimt gestohlen worden. Nach gegenwärtigem Stand kam durch die gefährliche Aktion bisher niemand zu Schaden. Die Polizei erbittet Hinweise zu dem Diebstahl.

In der Nacht zu Sonntag 11. Oktober in der Marientaler Au in Zell mehrere Gullydeckel entwendet. Nach Informationen der Polizeiinspektion Zell ist es zu keinen Gefährdungen oder Unfällen gekommen.Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die Polizeiinspektion Zell mit, bei den Deckeln handele es sich nicht um die runden Exemplare, die Schächte zur Kontrolle der Kanäle bedanken.







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