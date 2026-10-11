Gusseiserne Deckel sind am Wochenende in Zell-Kaimt gestohlen worden. Nach gegenwärtigem Stand kam durch die gefährliche Aktion bisher niemand zu Schaden. Die Polizei erbittet Hinweise zu dem Diebstahl.
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In der Nacht zu Sonntag 11. Oktober in der Marientaler Au in Zell mehrere Gullydeckel entwendet. Nach Informationen der Polizeiinspektion Zell ist es zu keinen Gefährdungen oder Unfällen gekommen.Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die Polizeiinspektion Zell mit, bei den Deckeln handele es sich nicht um die runden Exemplare, die Schächte zur Kontrolle der Kanäle bedanken.