An fünf Tagen ist viel los
Umzug am Sonntag: So feiert Cochem sein Weinfest
In diesem Jahr gibt es auf dem Cochemer Weinfest ein neues Design des Weinglases.
In diesem Jahr gibt es auf dem Cochemer Weinfest ein neues Design des Weinglases.
Jens Weber/Ferienland Cochem

In der Kreisstadt Cochem naht das Fest des Jahres: das Heimat- und Weinfest. Auf Tausende Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm – Neuerungen inklusive.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn sich die sommerliche Kulisse der Mosel in Festlicht hüllt, ist es wieder so weit: Cochem lädt zum traditionellen Heimat- und Weinfest ein. Fünf Tage lang, vom 27. bis 31. August, verwandelt sich die Moselstadt in Treffpunkt und Bühne für Weinliebhaber, Musikbegeisterte und Gäste aus aller Welt, heißt es in einer Pressemitteilung des Ferienlandes Cochem.
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Kreis Cochem-ZellWeinbau

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