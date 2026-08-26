In der Kreisstadt Cochem naht das Fest des Jahres: das Heimat- und Weinfest. Auf Tausende Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm – Neuerungen inklusive.
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Wenn sich die sommerliche Kulisse der Mosel in Festlicht hüllt, ist es wieder so weit: Cochem lädt zum traditionellen Heimat- und Weinfest ein. Fünf Tage lang, vom 27. bis 31. August, verwandelt sich die Moselstadt in Treffpunkt und Bühne für Weinliebhaber, Musikbegeisterte und Gäste aus aller Welt, heißt es in einer Pressemitteilung des Ferienlandes Cochem.