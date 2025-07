Uferrock in Pommern: Was kurz vorm Festival wichtig ist

Zum ersten Mal wird auch Riesling verkauft, es gibt kein eigenes Campingticket mehr, und ein neuer Vorverkaufsrekord steht. Das zweitägige Uferrockfestival beginnt am Freitag. Was die Gäste erwartet.

Damit das Ufer so richtig beben und abrocken kann, müssen die fleißigen Mitglieder des Pommerner Uferrock-Vereins bis Donnerstag- respektive Freitagabend noch so einiges bewegen. Am Montag ging es mit dem Aufbau der Bühne und dem Abstecken des Festivalgeländes schon los. Die Vorfreude steigt. „Wir haben dieses Jahr einen neuen Rekord aufgestellt und schon knapp 700 von 1000 Festivaltickets verkauft“, sagt der Vereinsvorsitzende Sebastian Frevel. Unsere Zeitung hat mit ihm über all das gesprochen, was man wenige Tage vor Beginn der zweitägigen Festivals wissen muss – eine Neuerung der flüssigen Art inklusive.

Wer auf dem Rasen des Pommerner Moselufers dank der vollen Rockmusik-Dröhnung so richtig abgeht, der bekommt logischerweise Durst. Dass zwei Bierwagen und eine Strandbar alkoholische und alkoholfreie Erfrischungen bereithalten, wissen eingefleischte Fans des Festivals. „Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal auch einen Wein im Angebot“, hält Uferrock-Chef Sebastian Frevel fest. Die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren einfach da gewesen, und an guten Weinen mangele es im Ort ja auch nicht.

i Das Orga-Team vom Uferrock-Verein in Pommern - hier bei Aufbauarbeiten im Jahr 2017 - ist immer mit Spaß bei der Sache. Das spüren auch Besucher des zweitägigen Festivals und genießen Livemusik am Moselufer. Kevin Rühle/Archiv

„In diesem Jahr haben wir anders als im vergangenen Jahr kein eigenes Campingticket mehr.“

Sebastian Frevel, Vorsitzender des Pommerner Uferrock-Vereins

Für einen ersten Testlauf und um niemanden zu benachteiligen, wurde per Losverfahren über einen Wein für das Festival entschieden. Ein halbtrockener Riesling wird es sein, der den Genuss von live gespielter Rockmusik noch einmal abrundet. „Wenn der Test erfolgreich verläuft, sehen wir weiter“, sagt Frevel.

Definitiv erfolgreich war bislang der Kartenvorverkauf. Ein Festivalticket, das im Vorverkauf für 25 Euro zu haben ist, berechtigt zum Eintritt an beiden Tagen, also am Freitag, 18., und am Samstag, 19. Juli. „In diesem Jahr haben wir, anders als im vergangenen Jahr, kein eigenes Campingticket mehr“, erläutert Frevel. „Wer ein Festivalticket kauft, der kann damit auch campen.“ Allerdings läuft das nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. „Wir empfehlen Campern daher, frühestmöglich anzureisen.“ Ab 11 Uhr am Freitag öffnet das Campinggelände unmittelbar neben dem umzäunten Festival-Areal. „Vorher können wir auch keinen auf den Platz lassen“, hebt Frevel hervor.

i Uferrock 2024 in Pommern an der Mosel: Die Fans haben Spaß auf dem Rasen der Rockarena am Ufer. Kevin Rühle/Archiv

Sieben Bands an zwei Tagen: Newcomer, Comebacker, Tribute-Formationen

Ansonsten gelten für alle Camper die bewährten Spielregeln, unter anderem ist es verboten, Stromaggregate oder Musikanlagen laufen zu lassen. Bis Campingplatz und Rasenrockarena startklar sind, haben die Organisatoren vom Uferrock-Team noch alle Hände voll zu tun. Das meiste wollen sie am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag stemmen, damit es am Donnerstagabend einen ersten Probelauf geben kann. Unter anderem ist zu klären, ob die Beleuchtung funktioniert und ausreicht.

Im Zusammenspiel mit Lenz-Events bereiten die Pommerner Uferrocker sieben Bands an zwei Tagen eine Bühne. Darunter sind wie üblich Newcomer und Comebacker aus der Region, aber eben auch namhafte Tribute-Formationen, die Hit anerkannter Rockgrößen auf ihre eigene Art interpretieren. Selbst wenn man „nur“ auf die Headliner der beiden Festivaltage schaut, schlägt das Herz bei kräftigen Gitarrenklängen und treibenden Rhythmen höher: Linkin Revolution, die am Freitag um circa 23.15 Uhr die Bühne betreten sollen und aus Italien kommen, haben sich der Musik der derzeit gefühlt omnipräsenten kalifornischen Nu-Metal- und Alternative-Formation Linkin Park verschrieben.

Drummer war Gast am Schlagzeug für Axel Rudi Pell

Demon’s Eye, die am Samstag in etwas zur gleichen Zeit auftreten, servieren zum Uferrock-Finale die rotzig-rauen Rockhits aus der Feder der britischen Band Deep Purple. Aber auf welche Künstler freut sich Uferrock-Chef Sebastian Frevel, der selbst Musiker ist, am meisten? „Ich freue mich sehr auf die Deep-Purple-Tributeband Demon’s Eye, weil das einfach sehr gut Musiker sind“, sagt er. Drummer Andree Schneider trommelte unter anderem schon als Gast-Schlagzeuger bei der Metalband Axel Rudi Pell.

„Auf Whatsername freue ich mich, weil ich von früher noch ein großer Green-Day-Fan bin“, fügt Frevel hinzu. Und das Wiedersehen mit der Koblenzer Metalband Ra’s Dawn ist für den Uferrock-Vorsitzenden ebenfalls etwas ganz Besonderes. Bei der zweiten Festivalauflage anno 2005 war die inzwischen umformierte Truppe schon einmal in Pommern zu Gast.

An der Abendkasse soll’s noch Karten geben, aber ohne Gewähr

Bereit für neue musikalische Erlebnisse, die positiv in Erinnerung bleiben – so lässt sich die Stimmung in Pommern wenige Tage vor dem Festival ganz gut beschreiben. Damit es möglichst störungsfrei rockt, greifen viele helfende Hände einmal mehr ineinander. Angesichts des neuen Vorverkaufrekords sagt Sebastian Frevel: „An der Abendkasse werden wir wahrscheinlich noch Karten haben.“ Eine Garantie gibt es nicht, auch nicht auf gutes Wetter übrigens, aber Rocker halten im Zweifel auch einmal etwas Regen aus.

Uferrock 2025: Wann welche Band die Bühne betritt

Line-up und Zeitplan fürs Uferrockfestival in Pommern sehen im Detail so aus: Freitag, 18. Juli: Soulstrike (Hard Rock und Heavy Metal aus dem Westerwald respektive dem Raum Koblenz/Bonn; Stagetime: 20 Uhr); Ra’s Dawn (Heavy und Prog Metal aus Koblenz; Stagetime: 21.30 Uhr); Linkin Revolution (Tribute to Linkin Park, kommen aus Italien an die Mosel; Stagetime: 23.15 Uhr). Samstag, 19. Juli: No Sky July (die Band aus der Eifel spielt Alternative Rock; sie war vorher unter dem Namen Ruber Taurus bekannt; nach mehreren Besetzungswechseln mit neuem Namen, aber alten Qualitäten unterwegs, Stagetime: 18.30 Uhr); Monotoni (rockiger Pop mit deutschen Text, verabreicht von vier Jungs aus dem Dorf, Stagetime: 20 Uhr); Whatsername (Tribute to Green Day, Stagetime: 21.30 Uhr); Demon’s Eye (Deep Purple Tribute aus Wilnsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein; Stagetime: 23.15 Uhr). dad