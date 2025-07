Uferrock in Pommern: So laufen die Aufbauarbeiten

Ein Festivalareal entsteht derzeit auf einer Wiese Moselufer in Pommern. Am 18. und 19. Juli steigt dort der Uferrock. Was an Vorbereitungen nötig ist.

Die Aufbauarbeiten am Moselufer im etwas mehr als 400 Einwohner zählenden Pommern laufen auf Hochtouren: Viele fleißige Helferinnen und Helfer sind dabei, das Gelände für das zweitägige Uferrockfestival am 18. und 19. Juli herzurichten. Unter anderem müssen 75 Bauzaunelemente von je 3,50 Meter Länge, zwei Bierwagen und eine Strandbar aufgebaut werden. Unsere Zeitung hat am Mittwoch bei Vorbereitungen vorbeigeschaut.

Die Bühne am Moselufer, auf der insgesamt sieben Rockbands an zwei Tagen die jeweils rund 1000 erwarteten Livemusikfreunde beschallen werden, steht schon seit Montag – und das nicht von ungefähr: „Wir richten uns von der Bühne her aus und schauen erst einmal, dass wir alles grob stehen haben“, sagt Sebastian Frevel, Vorsitzender des Uferrock-Vereins, der das Festival in Pommern ausrichtet. Danach kommt die Feinarbeit.

Bevor das Pommerner Moselufer am Freitag und Samstag rocken kann, muss erst einmal das Festivalgelände aufgebaut werden. Fleißige Helfer vom Uferrock-Verein bringen unter anderem Bauzäune, Bühne, Bierwagen und Strandbar an ihre Bestimmungsorte. David Ditzer

Nach der Bühne richtet sich alles aus

Die Positionen von Bierwagen, Strandbar und Technik orientieren sich letztlich am Standort der Bühne, die sich – ebenso wie der spätere Backstagebereich – relativ nahe an der B 49 befindet. Die eigentliche „Rasenrockarena“ sowie die weiteren Aufbauten befinden sich am Ende zwischen Bühne und Moselufer. Ein Bauzaun von insgesamt mehr als 200 Metern Länge schirmt das Festivalgelände so von Wiesengelände, Moselufer und Straße ab, dass niemand reinkommt, der keinen Eintritt bezahlt hat. Ganz exakt lässt sich die Gesamtzaunlänge nicht errechnen, weil manche Elemente senkrecht stehen – um Unebenheiten des Geländes auszugleichen, ohne dass Lücken entstehen.

Die Zaunelemente kommen vom Sicherheitsdienst Siseva aus Urmitz, der auch das Festival begleitet. Damit alles möglichst schnell steht, packen am Mittwochabend zwischen zehn und 20 Helferinnen und Helfer des Uferrock-Vereins an. Wobei auch deren Kinder schon nach Kräften mithelfen. Früh übt sich … Die Bauzaunstrecke ist nicht das Einzige, das aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden will: Traversen, Bolzen, Splinte, Planen, Kühlschränke, kanisterartige halbhohe Wände – wenn man weiß, wie es geht, ergibt sich daraus eine schicke Strandbar, in der es sich auch bei Regen trocken arbeiten lässt.

Das Festival braucht viele helfende Hände

Dass das Uferrockfestival so läuft, wie es läuft, hat viel damit zu tun, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ein gutes und eingespieltes Team sind. Allerdings leisten auch die Unternehmen, die Technik, Material, Getränke oder andere nötige „Zutaten“ beisteuern, einen wichtigen Beitrag. Da läuft das eine oder andere auch mal als Sachspende. Schließlich soll jeder das Uferrockfestival genießen und es sich auch leisten können.

Das gilt für den ausrichtenden Verein ebenso wie für die Rockmusikfreunde vor der Bühne: 25 Euro kostet ein Festivalticket. Es berechtigt nicht nur zum Eintritt an beiden Tagen, sondern auch zum Campen auf einer etwas moselabwärts gelegenen Wiese, sofern man einen Platz ergattert. Der Einlass aufs Festivalareal beginnt am Freitag, 18. Juli, um 19 Uhr, tags darauf um 17.30 Uhr. Die erste Band soll am Freitag um 20 Uhr, am Samstag um 18.30 Uhr auf der Bühne stehen. Camper werden am Freitag von 11 Uhr an auf ihre Wiese gelassen. Damit der Zeitplan aufgeht, arbeitet das Team der Helferinnen und Helfer Hand in Hand – beim Aufbau, während des Festivals und später beim Abbau.