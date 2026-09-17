Zukunft des Eifel-Standorts Übergabe in USA: Luftwaffe erhält erste F-35 für Büchel David Ditzer 17.09.2026, 12:00 Uhr

i Soldaten der Bundeswehr betrachten ein Modell eines Kampfflugzeugs vom Typ Lockheed Martin F-35 Lightning II der italienischen Luftwaffe auf dem Ausstellungsgelände der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA im Jahr 2022. Am Freitag wird auch die deutsche Luftwaffe ihre erst F-35 erhalten, und zwar in den USA. Wolfgang Kumm/picture alliance/dpa

Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 aus Büchel erlebt am Freitag einen Meilenstein in seiner Geschichte und in der Geschichte der deutschen Luftwaffe: In den USA wird das erste von 35 neuen Kampfflugzeugen des Typs F-35 A Lightning II übergeben.

Das erste von 35 neuen Kampfflugzeugen des Typs F-35 A Lightning II wird am Freitag in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas an die deutsche Luftwaffe übergeben. Bei der Übergabe werden unter anderen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des in Büchel und Cochem beheimateten Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, zugegen sein.







Artikel teilen

Artikel teilen