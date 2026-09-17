Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 aus Büchel erlebt am Freitag einen Meilenstein in seiner Geschichte und in der Geschichte der deutschen Luftwaffe: In den USA wird das erste von 35 neuen Kampfflugzeugen des Typs F-35 A Lightning II übergeben.
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Das erste von 35 neuen Kampfflugzeugen des Typs F-35 A Lightning II wird am Freitag in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas an die deutsche Luftwaffe übergeben. Bei der Übergabe werden unter anderen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des in Büchel und Cochem beheimateten Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, zugegen sein.