Photovoltaik am VG-Rathaus
Über 32 Stellplätzen entsteht in Kaisersesch nun Strom
Nicht alles, aber vieles Gute kommt von oben: In Kaisersesch erzeugt nun eine Photovoltaik-Carport-Anlage grüne Energie für die Verbandsgemeindeverwaltung.
Hans-Peter Irmiter

Auf den Parkflächen der Kaisersescher Verbandsgemeindeverwaltung stehen Autos künftig womöglich selbst dann sozusagen unter Strom, wenn sie keine E-Autos sind. Eine neue Photovoltaikanlage erzeugt dort Energie.

Die Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch hat a m vergangenen Donnerstag eine neue Photovoltaik-Carport-Anlage auf dem Verwaltungsparkplatz offiziell in Betrieb genommen. Gemeinsam mit Michael Hauer, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerium, dem Ersten Kreisbeigeordneten Hans-Joachim Mons (CDU) und Jochen Jobelius, dem Geschäftsführer der Gesellschaft Wi Solar Bau, gab Bürgermeister Albert Jung (FWG) den Startschuss für ...

