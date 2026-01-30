Photovoltaik am VG-Rathaus Über 32 Stellplätzen entsteht in Kaisersesch nun Strom David Ditzer 30.01.2026, 14:00 Uhr

i Nicht alles, aber vieles Gute kommt von oben: In Kaisersesch erzeugt nun eine Photovoltaik-Carport-Anlage grüne Energie für die Verbandsgemeindeverwaltung. Hans-Peter Irmiter

Auf den Parkflächen der Kaisersescher Verbandsgemeindeverwaltung stehen Autos künftig womöglich selbst dann sozusagen unter Strom, wenn sie keine E-Autos sind. Eine neue Photovoltaikanlage erzeugt dort Energie.

Die Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch hat a m vergangenen Donnerstag eine neue Photovoltaik-Carport-Anlage auf dem Verwaltungsparkplatz offiziell in Betrieb genommen. Gemeinsam mit Michael Hauer, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerium, dem Ersten Kreisbeigeordneten Hans-Joachim Mons (CDU) und Jochen Jobelius, dem Geschäftsführer der Gesellschaft Wi Solar Bau, gab Bürgermeister Albert Jung (FWG) den Startschuss für ...







