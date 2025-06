Nahe dem Moseldorf Pommern stürzte am Dienstagabend ein Traktor in Richtung Bahngleise. Was bisher bekannt ist.

Ein Schmalspurtrecker mit Anbaugerät ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr in Pommern von einem Weinbergsweg aus fast bis auf die Bahngleise gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Rund 30 Kräfte von freiwilligen Feuerwehren aus Pommern und Umgebung waren am Ort. Die Bahnstrecke musste zwischen Cochem und Treis-Karden vorübergehend gesperrt werden, wie Jörg Hirschen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Cochem, an der Einsatzstelle sagte.

Der Fahrer des Traktors war auf einem Wirtschaftsweg unterwegs, der am Fuß der Weinberge oberhalb der Gleise in die Pommerner Hauptstraße mündet, am Abzweig der Straße „In der Fuhrt“. Vermutlich geriet er bei einem Fahrmanöver zu weit auf die Böschung, die an besagter Stelle nur zwei bis drei Meter abfällt in Richtung Gleisbett. In der Folge kippte das Fahrzeug in Richtung Gleise. Der Fahrer blieb unversehrt.

Weil zum Zeitpunkt der Alarmierung unklar war, welches Ausmaß der Unfall hat, rückten außer der Freiwilligen Feuerwehr Pommern auch die Wehren aus Treis-Karden, Müden und Moselkern aus. „Müden und Moselkern haben auf der Anfahrt allerdings schon wieder umgedreht“, sagte Wehrleiter Hirschen. Um den Traktor wieder auf die Räder zu setzen, wurde ein Abschleppdienst aus Kaisersesch gerufen. Für die Dauer der Arbeiten blieb die Bahnstrecke gesperrt. Beamte der Polizei und der Bundespolizei waren ebenfalls an der Einsatzstelle. „Hauptsache, niemandem ist etwas passiert“, bilanzierte Wehrleiter Hirschen das Geschehen treffend.