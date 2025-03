Tornados kehren 2026 nach Büchel zurück

Was bedeutet die Zeitenwende für den Fliegerhorst in Büchel? Der neue F35A-Kampfjet soll planmäßig im Herbst 2027 in der Eifel landen. Und das ist nicht die einzige Nachricht.

Die Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel könnten derzeit selbst dann noch nicht dauerhaft nach Hause in die Eifel zurückkehren, wenn dies dringend nötig wäre. Grund: Der Fliegerhorst ist zurzeit eine gigantische Baustelle. Allerdings unterstrich der Kommodore des Geschwaders, Oberst Samuel Mbassa beim Aschermittwochtreff in der Fliegerkaserne Cochem-Brauheck: „Das Geschwader plant nach wie vor, ab Mitte 2026 den Flugbetrieb wieder von Büchel aus aufzunehmen.“ Mit dem Tornado, wohlgemerkt. Der erste neue F35A-Kampfjet soll planmäßig im Herbst 2027 auf dem Eifel-Fliegerhorst landen. Ruhen wird der Flugbetrieb des Geschwaders bis dahin allerdings nicht. Im Gegenteil.

Alles wie immer und doch völlig anders. So widersprüchlich war das Gesamtbild, das sich im Verlaufe dieses Nachmittags in der Gemeinsamen Heimgesellschaft (GHG) der Fliegerkaserne Brauheck ergeben hat. Geschwaderchef Mbassa begrüßte etliche Uniformierte im Saal, viele aus anderen Bundeswehreinheiten. An Vertreterinnen und Vertretern aus der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik mangelte es ebenfalls nicht. Keineswegs wie immer, aber zumindest wie schon im Vorjahr: Der Kommodore hieß die Gäste leicht verspätet willkommen.

Massive Auswirkungen auf Struktur des Geschwaders

Dieses Mal waren dafür allerdings keine Verzögerungen beim Einlass der Geladenen verantwortlich. Es hatte schlicht länger gedauert, den Gastredner des Tages, den an der Uni Potsdam lehrenden Militärhistoriker Sönke Neitzel über die Fliegerhorst-Baustelle bei Büchel zu führen. Zu gravierend und umfangreich sind die mehr als 1 Milliarde Euro teuren Modernisierungsarbeiten, die dort im Gange sind. Sie werden die Struktur des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 deutlich verändern. Darauf sollte der Kommodore im Folgenden noch näher eingehen. Insofern passt das, was momentan in Büchel passiert, zu den Umwälzungen, die das weltpolitische Geschehen für die europäische Sicherheitsarchitektur mit sich bringt.

Mbassa sagte: „Es ist und bleibt eine unübersehbare Realität, dass der Krieg nach Europa und somit in unsere Welt zurückgekehrt ist.“ Der Krieg auf europäischem Boden werde – wie vor 100 Jahren – „wieder global geführt, diesmal allerdings mit nordkoreanischen Soldaten, iranischen Drohnen und chinesischen Dual-Use-Gütern“, also Gütern, die sich sowohl zivil als auch militärisch verwenden lassen. Hinzu kämen die „diversen Formen hybrider Kriegsführung“.

Risiko einer gefährlichen Eskalation

Mit der Demütigung des ukrainischen Präsidenten und dem Aussetzen der Militärhilfen hätten auch die USA gezeigt, „wo sie stehen“, so der Geschwaderchef. Das Risiko „einer gefährlichen Eskalation“ schwebe über allem, konstatierte Mbassa. Die Lage für Deutschland und Europa ändert sich also. „Deutschland muss, auch, ohne dass wir uns im Krieg befinden, sich jederzeit gegen den Versuch ausländischer Mächte, uns zu schaden, wehren.“

Wohl nicht zuletzt deshalb war an diesem Nachmittag in Brauheck so viel von Abwehrbereitschaft, Einsatz- und Bündnisfähigkeit die Rede wie selten zuvor. Kriegsrhetorik. Mbassa: „Aus meiner Bewertung steht Deutschland unter Beschuss. 24 Stunden pro Tag, sieben Tage in der Woche.“

Das Geschwader bleibt davon nicht unberührt: Im vergangenen Jahr gab es die Großübung „Pacific Skies“. „Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 hat dabei an den beiden eingebetteten Übungen Tiefstflugtraining ,Alaska’ und ,Arctic Defender 2024’ als Leitverband mit einem Großaufgebot von zwölf Tornado-Kampfflugzeugen teilgenommen.“ Zusammen trainierten Deutschland, Frankreich, Spanien, Kanada und die USA die Landes- und Bündnisverteidigung. Die Bilanz des Kommodores: „Vor dem Hintergrund der geopolitischen Veränderung in Europa und der Welt konnten wir mit dieser Übung ein Zeichen der Stärke setzen.“

i Tornado-Kampfjets werden voraussichtlich noch bis Ende 2030 den Flugbetrieb auf dem Fliegerhorst der Bundeswehr bei Büchel prägen. Auch dieses Jahr findet der allerdings noch von Nörvenich aus statt. Kevin Rühle/Archiv

Die nächste Übung steht in diesem Jahr an: „Desert Flag 2025“, unter anderem mit den USA, Frankreich, Deutschland und mehreren arabischen Staaten. Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 verlegt, wieder als Leitverband, acht Tornados zum Stützpunkt Al Dahfra nahe Abu Dhabi. Wieder ein großer internationaler Auftritt der Tornado-Flotte, dabei sollte jener bei „Pacific Skies“ eigentlich der letzte gewesen sein.

Was den Blick unweigerlich auf den Stand des Geschwaderumbaus in der Eifel lenkt: Die Grundsanierung der Start- und Landebahn sowie weiterer Flugbetriebsflächen soll Mitte 2026 so weit gediehen sein, dass die Tornados aus Nörvenich nach Büchel zurückkehren können. „Zeitgleich wird die F-35-Kerninfrastruktur – auch Campus genannt – errichtet“, sagte Mbassa. „Dieses Bauvorhaben geschieht unter einem extremen Zeitdruck. Bis zur Ankunft der ersten F-35 im Herbst 2027 müssen die Fertigstellung, die Akkreditierung und die Einrüstung der Gebäude erfolgt sein.“ Damit das überhaupt gelingen kann, ist ein Sonderverfahren nötig, für das Bundes- und Landesbehörden zusammenwirken.

„Unser Hauptziel ist dabei die lückenlose Übergabe unserer Dauereinsatzaufgabe – der nuklearen Teilhabe – auf das dann neue Kampfflugzeug am Fliegerhorst.“

Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel

Zwischen 2027 und 2030 muss das Geschwader dann einen Parallelflugbetrieb Tornado und F-35 bewerkstelligen - „und dies bei gleichzeitiger Ausbildung unserer zukünftigen F-35-Techniker und Piloten“, so Mbassa. „Unser Hauptziel ist dabei die lückenlose Übergabe unserer Dauereinsatzaufgabe – der nuklearen Teilhabe – auf das dann neue Kampfflugzeug am Fliegerhorst.“ Ab Oktober 2026 „werden wir zudem die Struktur des Geschwaders sukzessive und tiefgreifend verändern müssen“. Die Personalstärke werde sich nicht verringern, sondern eher „potenziell im zweistelligen Bereich“ wachsen. Aber man werde wohl weniger altbewährtes technisches Personal wie Mechaniker und Elektroniker brauchen, sondern stattdessen mehr Spezialisten für IT- und Cybersicherheit. Auch das sind Veränderungen im Gefolge der „Zeitenwende“.

Einflug des ersten Tornados in Büchel jährt sich

Einen besonderen Jahrestag wird das Taktische Luftwaffengeschwader 33 im September dieses Jahres feiern: Der erste Tornado-Kampfjet flog am 2. September 1985 auf dem Fliegerhorst Büchel ein, also vor dann exakt 40 Jahren. „Grund genug für uns, am kommenden 6. September eine 40-Jahre-Tornado-Jubiläumsveranstaltung durchzuführen“, sagte Oberst Samuel Mbassa vor den Gästen des Aschermittwochtreffs. „Der Flug- und Einsatzbetrieb bei uns begann also im Herbst 1985 und wird uns voraussichtlich noch bis zum Ende 2030 begleiten.“ Allerdings gleiche der heutige Tornado – nach technischen Veränderungen und Modernisierungen – nicht mehr den ersten Einsatzflugzeugen aus den 1980er-Jahren. dad