Verteidigungsfähigkeit erprobt Tornado-Übung Zweibrücken: So fällt Bücheler Bilanz aus David Ditzer 05.05.2026, 13:33 Uhr

i Übung "Dispersed Operations 2026": Oberstleutnant Thomas Hiller, stellvertretender Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, im Gespräch mit Journalisten auf dem Flugplatz Zweibrücken. David Ditzer

Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 aus der Eifel übte kürzlich mit fünf Tornado-Kampfflugzeugen in Zweibrücken unter anderem Starts und Landungen. Doch auch die Kooperation mit einem zivilen Flugplatz wurde erprobt. So fällt die Bilanz aus.

Vom 20. bis zum 24. April absolvierte das in Büchel und Cochem beheimatete Taktische Luftwaffengeschwader 33 auf dem Flugplatz Zweibrücken die Übung „Dispersed Operations 2026“. Ein Ziel derselben war es, „die Verteidigungsfähigkeit im Bündnisfall realitätsnah zu üben“, teilte die Luftwaffe vorab mit.







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