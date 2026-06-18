Warum löste sich Motorradhelm?
Tödlicher Unfall bei Bruttig: Fragen bleiben ungeklärt
Polizeiwache in Cochem an der Mosel: Ein tödlicher Motorradunfall auf der K36 bei Bruttig vom vergangenen Sonntag gibt durchaus
Polizeiwache in Cochem an der Mosel: Ein tödlicher Motorradunfall auf der K36 bei Bruttig vom vergangenen Sonntag gibt durchaus Rätsel auf, die ein Rätsel bleiben werden.
Kevin Rühle/Archiv

Bei einem tödlichen Motorradunfall auf der K36 nahe Bruttig verlor der Fahrer aus dem Hunsrück seinen Sturzhelm. Wieso? Das ist eine Frage, auf die es keine endgültige Antwort geben wird.

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Ein Motorradfahrer (55) aus der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun ist am vergangenen Sonntag auf der Kreisstraße (K) 36 bei Bruttig-Fankel tödlich verunglückt. Am Unfallgeschehen war er allein beteiligt. Der Mann verlor eingangs einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte über die Fahrbahn.

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