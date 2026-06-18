Bei einem tödlichen Motorradunfall auf der K36 nahe Bruttig verlor der Fahrer aus dem Hunsrück seinen Sturzhelm. Wieso? Das ist eine Frage, auf die es keine endgültige Antwort geben wird.
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Ein Motorradfahrer (55) aus der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun ist am vergangenen Sonntag auf der Kreisstraße (K) 36 bei Bruttig-Fankel tödlich verunglückt. Am Unfallgeschehen war er allein beteiligt. Der Mann verlor eingangs einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte über die Fahrbahn.