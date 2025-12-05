Tödlicher Brand in Müden: Das ist der Ermittlungsstand

Nach dem tödlichen Wohnhausbrand in Müden vom vergangenen Dienstag läuft die Suche nach der Ursache auf Hochtouren. Das ist der Stand der Dinge.
Nach dem Wohnhausbrand in Müden, bei dem am vergangenen Dienstag ein 86 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen war, steht die Brandursache noch nicht fest. Allerdings sagte ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei in Mayen unserer Zeitung am Freitagvormittag: „Eine vorsätzliche Brandstiftung schließen wir nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen aus.