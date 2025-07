Im Eifeldorf Urmersbach kamen am Abend des 8. Mai ein dreijähriges Kind und ein 48 Jahre alter Mann aus der Nachbarschaft ums Leben. Letzterer beging Suizid. Was genau passiert war, sollte ein Gutachten klären. Es liegt inzwischen vor.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das Ermittlungsverfahren zu der Tragödie, die sich am 8. Mai dieses Jahres im Eifeldorf Urmersbach ereignet hatte, „zwischenzeitlich eingestellt“. Ein dreijähriges Mädchen war in einer als Fitnessraum genutzten Garage seines Elternhauses infolge „einer stumpfen Gewalteinwirkung“ gestorben, wie die Obduktion ergab. Der Mann, der den Fitnessraum zu dem Zeitpunkt genutzt hatte, ein 48-Jähriger aus der direkten Nachbarschaft, hatte danach in seinem Wohnhaus Suizid begangen. Zur Klärung des Geschehens hatte die Staatsanwaltschaft ein ergänzendes rechtsmedizinisches Gutachten eingeholt. Es liegt inzwischen vor, lässt jedoch „keine eindeutigen Rückschlüsse auf den konkreten Geschehensablauf zu“, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Waren die tödlichen Kopfverletzungen, die das dreijährige Mädchen am Abend des 8. Mai erlitten hatte, die Folge eines Unfalls, oder wurden sie vorsätzlich herbeigeführt? Diese Frage war es, die viele Menschen nach den schrecklichen Ereignissen im rund 500 Einwohner zählenden Dorf Urmersbach bewegt hatte. Sie wird aller Voraussicht nach unbeantwortet bleiben. Das eingeholte Gutachten liefert, wie erwähnt, keine eindeutigen Antworten: „Weitere erfolgversprechende Ermittlungsansätze zur Tataufklärung liegen nicht vor“, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

i Nach den schrecklichen Ereignissen vom Abend 8. Mai stand das ganze Dorf Urmersbach unter Schock. Ein Kind (3) und ein Mann (48) hatten ihr Leben verloren. David Ditzer/Archiv

Den Fitnessraum mit Einwilligung des Vaters des Mädchens genutzt

Schon Mitte Mai hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass der 48 Jahre alte Nachbar mit Einwilligung des Vaters des dreijährigen Mädchens den Fitnessraum genutzt hatte. Dort trainierte er unter anderem mit Hanteln. „Während der nur wenige Minuten dauernden Anwesenheit des Mädchens in der Garage erlitt das Kind schwere Kopfverletzungen, an denen es später starb“, hieß es damals in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Ebenso war der Mitteilung zu entnehmen, dass das Verhältnis des 48-Jährigen zu dem Vater des Mädchens und zu dem Kind selbst „als gut nachbarschaftlich bezeichnet werden“ konnte.

War also alles ein fürchterliches Unglück? Die Staatsanwaltschaft teilte unserer Zeitung abschließend mit: „Da der einzige als Verursacher der Verletzungen in Betracht kommende 48 Jahre alt gewordene Beschuldigte sich im unmittelbaren Anschluss an das Tatgeschehen das Leben genommen hat, wurde das Verfahren zwischenzeitlich eingestellt.“ Üblicherweise ist ein Verfahren ohnehin mit dem Tod des Beschuldigten einzustellen.

Die Ungewissheit bleibt

Im vorliegenden Fall waren jedoch noch eingeschränkte Restermittlungen zum Tatgeschehen fortgeführt worden. Dies ist der Staatsanwaltschaft zufolge dann möglich, „wenn die weitere Aufklärung im öffentlichen Interesse liegt und im Interesse der Betroffenen geboten erscheint“. Das war in diesem Falle so. Doch die Restermittlungen über das ergänzende rechtsmedizinische Gutachten liefen eben ins Leere. Was bleibt, ist die Ungewissheit.

Zusatz: Unsere Zeitung berichtet nur in Ausnahmefällen über Suizide. Wenn Sie selbst Suizidgedanken haben, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die Hotlines 0800/1110111, 0800/1110222 oder 116123.