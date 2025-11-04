ARD-Experte zu Gast an Mosel Thomas Ranft in Cochem: So kann Klimaschutz klappen 04.11.2025, 17:00 Uhr

i Thomas Ranft, Moderator, Wetter- und Klimaexperte der ARD, bei der Klimaschutzkonferenz im Cochemer Kino. David Ditzer

Die Cochem-Zeller Klimawoche hat begonnen. Der Fernsehmoderator, Wetter- und Klimaexperte Thomas Ranft hat ihr verbal einen Auftakt nach Maß beschert – eine ermutigende Absage an Bedenkenträger und Oberlehrer.

Thomas Ranft, Journalist, Moderator, Wetter- und Klimaexperte der ARD, hat in seinem Gastvortrag zur Klimaschutzkonferenz in Cochem am Montag für pragmatische und vor allem lebensnahe Ansätze im Kampf gegen den von Menschen gemachten Klimawandel und die globale Erwärmung geworben.







Artikel teilen

Artikel teilen