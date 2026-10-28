Probleme mit Lüftungsanlage Theater in Kaifenheimer Halle: Bauaufsicht gibt Okay David Ditzer 28.10.2026, 11:00 Uhr

i Eine Begehung im September förderte nennenswerte Probleme mit der Lüftungsanlage der Gemeindehalle Kaifenheim zutage, die die weitere Nutzung der Halle gefährdeten. Und auch in puncto Sicherheitsbeleuchtung gab es offene Baustellen. Doch inzwischen gibt es Neuigkeiten, die für das Dorf erfreulich sind. David Ditzer/Archiv

Mit der Lüftungsanlage in der Gemeindehalle Kaifenheim gab es zuletzt nennenswerte Probleme. Sogar bevorstehende Theateraufführungen standen plötzlich unter einem Vorbehalt vonseiten der Aufsichtsbehörde. Inzwischen jedoch gibt es Entwarnung.

Wegen eines Problems mit der Lüftungsanlage tauchte während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Kaifenheim die Frage auf: Wird es gelingen, den zentralen Veranstaltungsort des Eifeldorfes schon für die Theatervorstellungen im November wieder sicher nutzbar zu machen.







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