Mit der Lüftungsanlage in der Gemeindehalle Kaifenheim gab es zuletzt nennenswerte Probleme. Sogar bevorstehende Theateraufführungen standen plötzlich unter einem Vorbehalt vonseiten der Aufsichtsbehörde. Inzwischen jedoch gibt es Entwarnung.
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Wegen eines Problems mit der Lüftungsanlage tauchte während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Kaifenheim die Frage auf: Wird es gelingen, den zentralen Veranstaltungsort des Eifeldorfes schon für die Theatervorstellungen im November wieder sicher nutzbar zu machen.