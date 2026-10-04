Unfallschaden an Leitplanke Tempo 30 auf B49 bei Pommern: Dauert das noch lange? David Ditzer 04.10.2026, 16:00 Uhr

i Viel befahren sind Radweg und Bundesstraße an der Engstelle zwischen Pommern und Karden. Bald werden die massiven Schäden an einer Schutzplanke behoben, heißt es. David Ditzer

Ende Juli verhinderte eine Schutzplanke an der B49 bei Pommern, dass ein verunglückter Mini Cooper in die Mosel flog. An der beschädigten Stelle müssen Auto- und Radfahrer seither besonders achtgeben und langsam fahren. Wie lange bleibt das noch so?

Seit fast zwei Monaten gilt auf einem kurzen Abschnitt der Bundesstraße 49 zwischen Pommern und Karden – in Fahrtrichtung Karden – eine deutliche Geschwindigkeitsbegrenzung: Tempo 70, 50 und 30, wo sonst 100 Kilometer pro Stunde gelten. Hunderte Rad- und Autofahrer müssen an der Engstelle täglich eine besondere Vorsicht walten lassen.







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