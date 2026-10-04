Ende Juli verhinderte eine Schutzplanke an der B49 bei Pommern, dass ein verunglückter Mini Cooper in die Mosel flog. An der beschädigten Stelle müssen Auto- und Radfahrer seither besonders achtgeben und langsam fahren. Wie lange bleibt das noch so?
Lesezeit 3 Minuten
Seit fast zwei Monaten gilt auf einem kurzen Abschnitt der Bundesstraße 49 zwischen Pommern und Karden – in Fahrtrichtung Karden – eine deutliche Geschwindigkeitsbegrenzung: Tempo 70, 50 und 30, wo sonst 100 Kilometer pro Stunde gelten. Hunderte Rad- und Autofahrer müssen an der Engstelle täglich eine besondere Vorsicht walten lassen.