„Florale Mystik“ heißt die fantasievolle Schokoladen-Kreation, mit der Julia Trumpler aus Kaisersesch vor Kurzem bei einer deutschen Meisterschaft der Handwerkskammer in Koblenz überzeugt. Doch worauf hat die Jury besonders geachtet?
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Beim Schokoladenfestival „Le Championnat du Chocolat à Coblence“ in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle hat sich die auszubildende Konditorin Julia Trumpler aus Kaisersesch kürzlich in der Nachwuchskategorie „Schokoladen-Freestyle“ der deutschen Meisterschaft einen Doppelerfolg gesichert: Sie errang den ersten Platz unter 35 teilnehmenden Lehrlingen und den Publikumspreis, indem Sie sowohl die Herzen der Juroren als auch der Zuschauer mit ihrem ...