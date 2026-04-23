Nach Erfolg für Julia Trumpler
Süßes Meisterstück aus Kaisersesch: So urteilt die Jury
Le Championnat du Chocolat à Coblence: Julia Trumpler aus Kaisersesch sichert sich Platz eins in der Nachwuchskategorie Schokola
Le Championnat du Chocolat à Coblence: Julia Trumpler aus Kaisersesch sichert sich Platz eins in der Nachwuchskategorie Schokoladen-Freestyle.
Photo-Herzmann

„Florale Mystik“ heißt die fantasievolle Schokoladen-Kreation, mit der Julia Trumpler aus Kaisersesch vor Kurzem bei einer deutschen Meisterschaft der Handwerkskammer in Koblenz überzeugt. Doch worauf hat die Jury besonders geachtet? 

Lesezeit 2 Minuten
Beim Schokoladenfestival „Le Championnat du Chocolat à Coblence“ in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle hat sich die auszubildende Konditorin Julia Trumpler aus Kaisersesch kürzlich in der Nachwuchskategorie „Schokoladen-Freestyle“ der deutschen Meisterschaft einen Doppelerfolg gesichert: Sie errang den ersten Platz unter 35 teilnehmenden Lehrlingen und den Publikumspreis, indem Sie sowohl die Herzen der Juroren als auch der Zuschauer mit ihrem ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGastronomie

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