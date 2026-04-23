Nach Erfolg für Julia Trumpler Süßes Meisterstück aus Kaisersesch: So urteilt die Jury David Ditzer 23.04.2026, 17:11 Uhr

i Le Championnat du Chocolat à Coblence: Julia Trumpler aus Kaisersesch sichert sich Platz eins in der Nachwuchskategorie Schokoladen-Freestyle. Photo-Herzmann

„Florale Mystik“ heißt die fantasievolle Schokoladen-Kreation, mit der Julia Trumpler aus Kaisersesch vor Kurzem bei einer deutschen Meisterschaft der Handwerkskammer in Koblenz überzeugt. Doch worauf hat die Jury besonders geachtet?

Beim Schokoladenfestival „Le Championnat du Chocolat à Coblence“ in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle hat sich die auszubildende Konditorin Julia Trumpler aus Kaisersesch kürzlich in der Nachwuchskategorie „Schokoladen-Freestyle“ der deutschen Meisterschaft einen Doppelerfolg gesichert: Sie errang den ersten Platz unter 35 teilnehmenden Lehrlingen und den Publikumspreis, indem Sie sowohl die Herzen der Juroren als auch der Zuschauer mit ihrem ...







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