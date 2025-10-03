Beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ geht es darum, das vielfältige gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen zu würdigen, auch finanziell. Die Sieger auf der Cochem-Zeller Kreisebene stehen nun fest.
Die „Sterne des Sports“ in Bronze sind vor Kurzem in Kaisersesch verliehen worden. In diesem Jahr zeichnete die Jury gleich drei Vereine mit dem „Großen Stern des Sports“ in Bronze aus. Jeder Verein erhielt ein Preisgeld von 1.000 Euro sowie die Nominierung für die nächste Runde auf Landesebene.