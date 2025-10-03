Erfolge an Mosel und in Eifel Sportsterne strahlen in Ediger, Müden und Kaifenheim 03.10.2025, 07:00 Uhr

i Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung der „Sterne des Sports“ in Bronze 2025 in Kaisersesch. Linda Knieper

Beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ geht es darum, das vielfältige gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen zu würdigen, auch finanziell. Die Sieger auf der Cochem-Zeller Kreisebene stehen nun fest.

Die „Sterne des Sports“ in Bronze sind vor Kurzem in Kaisersesch verliehen worden. In diesem Jahr zeichnete die Jury gleich drei Vereine mit dem „Großen Stern des Sports“ in Bronze aus. Jeder Verein erhielt ein Preisgeld von 1.000 Euro sowie die Nominierung für die nächste Runde auf Landesebene.







