Nach Unfall in der Eifel
SPD schlägt Alarm: Kreuzung bei Hauroth zu gefährlich
Kreuzung der L99 und K12 bei Masburg und Hauroth: Wie gefährlich und unfallträchtig ist dieser Verkehrsknoten in dier Eifel? Die
Kreuzung der L99 und K12 bei Masburg und Hauroth: Wie gefährlich und unfallträchtig ist dieser Verkehrsknoten in dier Eifel? Die SPD-Fraktion im VG jedenfalls will ihn unbedingt entschärft sehen.
Kevin Rühle

Fünf schwer verletzte Menschen – das war die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am 7. Oktober auf der Kreuzung L99/K12 bei Masburg ereignete. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle. Wie gefährlich ist dieser Verkehrsknoten?

Lesezeit 3 Minuten
Südwestlich der Eifelgemeinde Hauroth kreuzen sich die Landesstraße 99 zwischen Hauroth und Laubach sowie die Kreisstraße 12 zwischen Eppenberg und Masburg. Die SPD-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch sieht in dieser Kreuzung eine ernst zu nehmende Gefahrenstelle.
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