Nach Unfall in der Eifel SPD schlägt Alarm: Kreuzung bei Hauroth zu gefährlich David Ditzer 09.11.2026, 12:00 Uhr

i Kreuzung der L99 und K12 bei Masburg und Hauroth: Wie gefährlich und unfallträchtig ist dieser Verkehrsknoten in dier Eifel? Die SPD-Fraktion im VG jedenfalls will ihn unbedingt entschärft sehen. Kevin Rühle

Fünf schwer verletzte Menschen – das war die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am 7. Oktober auf der Kreuzung L99/K12 bei Masburg ereignete. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle. Wie gefährlich ist dieser Verkehrsknoten?

Südwestlich der Eifelgemeinde Hauroth kreuzen sich die Landesstraße 99 zwischen Hauroth und Laubach sowie die Kreisstraße 12 zwischen Eppenberg und Masburg. Die SPD-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch sieht in dieser Kreuzung eine ernst zu nehmende Gefahrenstelle.







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