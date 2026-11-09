Fünf schwer verletzte Menschen – das war die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am 7. Oktober auf der Kreuzung L99/K12 bei Masburg ereignete. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle. Wie gefährlich ist dieser Verkehrsknoten?
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Südwestlich der Eifelgemeinde Hauroth kreuzen sich die Landesstraße 99 zwischen Hauroth und Laubach sowie die Kreisstraße 12 zwischen Eppenberg und Masburg. Die SPD-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch sieht in dieser Kreuzung eine ernst zu nehmende Gefahrenstelle.