Soul, Rock, Folk: In Kails Musikschmiede geht’s rund

Freunde der Musikkultur auf dem Land dürfen sich freuen: Die Musikschmiede respektive das Café zur Tanke in Kail startet in die neue Saison. Los geht es mit der Formation Tanquoray, die Livemusik auf der Bühne in der Eifel präsentiert, und zwar am Freitag, 21. März, zwischen 19 und 23.30 Uhr. Zum ersten Mal kommen die „Soulbrothers“ in die Eifel, um ihr Programm „Soulicana“ zu präsentieren, hießt es in einer Pressemitteilung dazu. Seit zehn Jahren ist Tanquoray in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein unterwegs, um die Botschaft der „Orange Vibes“ zu verbreiten. 2024 war nach Angaben der Band mit mehr als 60 Konzerten das bisher erfolgreichste Jahr für die drei Musiker – und das wollen sie 2025 natürlich toppen. Das Trio hat ein Programm im Gepäck, das zwischen Blues, Soul-Jazz, etwas Country und Funk-Sounds der 80er-Jahre immer auch Platz für Überraschungen findet. Die Musiker haben außer Eigenkompositionen auch Songs von Soullegenden wie Solomon Burke und Wilson Pickett im Gepäck.

Nicht minder unterhaltsam geht in der Kailer Musikschmiede an der Hauptstraße 10 am Samstag, 5. April, 19 Uhr, weiter: Dann kommt die Band Beos Phyx zu einem Heimspiel: Die Formation aus dem Umland hat sich internationaler Musik aus Jazz, Rock, Funk, Blues und Soul verschrieben. Frank Kallweit, Jan Heller und Gerry Brauner fanden im Jahr 2020 wieder zusammen, nachdem sie über mehrere Jahre musikalisch getrennt unterwegs waren. Und sie begannen zu dritt wieder, eigene Stücke zu spielen. 2021 kam Saxofonist Thomas Follmann dazu, seit 2024 erweitert Helena das Quartett zum Quintett.

Dem Folk Rock gehört die Bühne in Kail am Samstag, 26. April, ab 19 Uhr. Dann ist The Bally Brigade zu Gast, die schon im Frühjahr vergangenen Jahres ihre Zuhörerschaft mit einer Mischung aus irischem Folk und eigenen Sounds verzückte. Wer Musik von Dropkick Murphys, Flogging Molly oder The Dubliners mag, der sollte sich die Show in der Eifel keinesfalls entgehen lassen. Zumal die Band am Tag ihres Auftritts in Kail die Veröffentlichung ihrer EP mit dem Titel „Forever“ feiern wird.

Die Berliner Gruppe Das mit den Blumen tut mir leid wird am Samstag, 10. Mai. Indie-Chansons zum Besten geben, und zwar schon ab 14 Uhr – bei freiem Eintritt. Für gewöhnlich arten die Auftritte des Quartetts zu einer wilden akustischen Fahrt durch sämtliche Musikrichtungen aus. Die Chansons sind die kunstvolle Klangkulisse für ein Treffen von Moto-Guzzi-Freunden, die ihre italienischen Motorräder mitbringen.

Für den Juni wartet die Musikschmiede Kail schließlich mit zwei besonderen Veranstaltungen auf: Am Donnerstag, 19. Juni, also an Fronleichnam, kommt es von 14 Uhr an zu einem 50er-Treffen. Bei freiem Eintritt steuert die Coverband Sound Convention die musikalische Unterhaltung für die Fans der motorisierten Zweiräder bei. Zum Oldtimermeeting am Sonntag, 21. Juni, ebenfalls ab 14 Uhr, liefert die Formation The Mad Facts puren Rock ’n’ Roll.

Tickets für die kostenpflichtigen Konzerte in Kail gibt es ab sofort im Vorverkauf für nur 10 Euro unter 02 6 72 / 91 45 40 oder per Mail info@musikschmiede-kail.de. Restkarten (sofern vorhanden) an der Abendkasse.