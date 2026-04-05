Nach Rücktritt des Ortschefs
So ordnet Albert Jung den AfD-Erfolg in Eulgem ein
Im Eifeldorf Eulgem ist die AfD bei der Landtagswahl vom 22. März bei den Landesstimmen noch vor der CDU ins Ziel gekommen. Dara
Im Eifeldorf Eulgem ist die AfD bei der Landtagswahl vom 22. März bei den Landesstimmen noch vor der CDU ins Ziel gekommen. Daraufhin trat der Ortsbürgermeister zurück. Und nun?
Birgit Pielen

Aus Sicht des früheren Eulgemer Ortsbürgermeisters Christian Schär wurde in dem Eifeldorf bei der Landtagswahl zu viel AfD gewählt. Unter anderem deshalb schmiss er die Brocken hin. Was sagt der Kaisersescher VG-Chef dazu? Wie geht’s weiter?

Lesezeit 3 Minuten
Im Eifeldorf Eulgem holte die Rechtsaußen-Partei AfD bei der Landtagswahl am 22. März 31,2 Prozent der Landesstimmen. Mithin lag die Partei diesbezüglich vor der CDU, die 30,1 Prozent der Stimmen einfuhr. Dieser blaue Fleck auf der Wahlergebniskarte in der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch führte (mit) dazu, dass Ortsbürgermeister Christian Schär mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt einreichte.

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Kreis Cochem-ZellWK 15 – Cochem-Zell

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