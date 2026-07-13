Magazin erläutert Auswahl So kam Bremm unter die schönsten Dörfer in Deutschland David Ditzer 13.07.2026, 12:30 Uhr

i Bremm an der Mosel. Unser Foto entstand auf dem Calmont-Klettersteig bei Bremm im Oktober 2018. David Ditzer/Archiv

Das Moseldorf Bremm taucht in einer Fotoauswahl unter zehn der schönsten Dörfer Deutschlands auf. Wir haben nachgefragt, wie die verantwortliche Magazin-Redaktion die Auswahl traf.

Das rund 700 Einwohner zählende Moseldorf Bremm am Fuße des steilsten Weinbergs in Europa taucht auf der Webseite des Wissensmagazins Geo (Hamburg) in einer Fotostrecke „Zehn der schönsten Dörfer Deutschlands“ auf. Unsere Redaktion wollte mehr darüber wissen, wie diese Zusammenstellung entstanden ist – und wir haben Antworten aus der Hansestadt erhalten.







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