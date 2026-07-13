Das Moseldorf Bremm taucht in einer Fotoauswahl unter zehn der schönsten Dörfer Deutschlands auf. Wir haben nachgefragt, wie die verantwortliche Magazin-Redaktion die Auswahl traf.
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Das rund 700 Einwohner zählende Moseldorf Bremm am Fuße des steilsten Weinbergs in Europa taucht auf der Webseite des Wissensmagazins Geo (Hamburg) in einer Fotostrecke „Zehn der schönsten Dörfer Deutschlands“ auf. Unsere Redaktion wollte mehr darüber wissen, wie diese Zusammenstellung entstanden ist – und wir haben Antworten aus der Hansestadt erhalten.