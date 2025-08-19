Ein großer Brand hat am frühen Montagmorgen ein Gebäudeensemble an der Hauptstraße in Brohl schwer beschädigt. Die Verbindung in Richtung Brohl war über längere Zeit für den Verkehr gesperrt. Doch wie ist die Lage jetzt?

Nach dem großen Gebäudebrand an der Hauptstraße (L110) in Brohl, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Möntenich, ist die Straße inzwischen wieder freigegeben. Das war allerdings gar nicht so einfach und bedurfte einiger Absprachen zwischen Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und Kriminalpolizei (Kripo). Die haben allerdings sehr gut funktioniert, wie Tim Etzkorn, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch gegenüber unserer Zeitung sagt. Mit ihm haben wir auf den Einsatz zurückgeschaut.

Schon deutlich vor 8 Uhr am Montagmorgen war klar, dass die freiwilligen Feuerwehrleute aus Brohl, Binningen, Dünfus, Forst, Kaisersesch und Roes das Schlimmste verhindert hatten: Die Flammen griffen letztlich nicht von dem brennenden Gebäudeensemble nah dem Brohler Ortsausgang in Richtung Möntenich auf benachbarte Häuser über. Dabei hatte die zum Ensemble gehörende Scheune schon lichterloh gebrannt, als die gegen 5 Uhr alarmierten Wehrleute eintrafen. Und die Bebauung steht an dieser scharfen Kurve der Hauptstraße dicht an dicht.

Einfach zusammenpacken und abrücken konnten die Wehren jedoch nicht, als die Flammen längst gelöscht waren. Schließlich drohten Teile der vom Feuer beschädigten Gebäude einzustürzen, auch auf die zu dem Zeitpunkt voll gesperrte Straße. Ein Baufachberater des THW-Ortsverbands Cochem und ein weiterer Fachberater vom THW Trier kamen recht bald zu dem Ergebnis, dass Teile der Scheune abgetragen werden müssen, um Gefahren für Passanten abzuwenden. Doch einfach zur Tat schreiten konnten die Beteiligten zunächst nicht. Schließlich waren die Interessen der Brandermittler von der Kripo in Mayen ebenso zu berücksichtigen wie die Interessen des Eigentümers, in dessen Besitz sich das leer stehende Gebäudeensemble befindet.

„Nach dem Okay der Brandermittler haben wir dann noch Teile der Scheune abgetragen“, sagt VG-Wehrleiter Tim Etzkorn. Der Giebel der Scheune ist direkt der Straße zugewandt, ein Teil war schon von selbst nach innen gestürzt, weitere lose Teile wurden ebenfalls nach innen hin abgetragen. Etzkorn: „Dazu kam ein Greifer des THW aus Cochem Brauheck.“

i Im rund 400 Einwohner zählenden Eifeldorf Brohl ist ein Gebäudeensemble an der Haupstraße in Richtung Brohl am frühen Montagmorgen durch einen Brand schwer beschädigt worden. So ist die Lage an Ort und Stelle jetzt. David Ditzer

Im Anschluss an die Sicherungsarbeiten prüfte der Fachberater des THW das Gefahrenpotenzial noch einmal. Auch vom Bauamt der Kreisverwaltung kam dem Wehrleiter zufolge noch jemand vorbei, um eine Einschätzung abzugeben. Vor dem zur Straße hin gelegenen Scheunenteil wurden noch Warnbaken postiert. Dann konnte die Verbindung wieder für den Verkehr geöffnet werden. „Es war wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte“, lobt Wehrleiter Tim Etzkorn im Rückblick. Das gelte nicht nur für die Feuerwehren, sondern auch für alle weiteren Beteiligten.

Noch eine Weile dauern werden indes die Ermittlungen zur Brandursache, teilte die Kripo Mayen auf Anfrage mit. Aus Sicht der Feuerwehren lief der Einsatz alles in allem sehr gut – vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Einsatzstelle aufgrund ihrer Lage und Zugänglichkeit durchaus Herausforderungen bereithielt.