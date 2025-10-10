Nach Brand im Glockenturm So geht es mit der Kirche in Peterswald weiter David Ditzer

Ulrike Platten-Wirtz 10.10.2025, 14:45 Uhr

i Der abgebrannte Dachstuhl wird von einer Fachfirma abgetragen. Claudia Jakobs

Am Donnerstagnachmittag stand plötzlich der Turm der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Peterswald in Flammen. Noch bis in die Nacht waren die Feuerwehren mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt. So geht es mit den Arbeiten weiter.

Nach dem Brand im Glockenturm der Kirche „St. Peter und Paul“ im Ortsteil Peterswald beginnen nun die Sicherungsarbeiten. Am Donnerstagnachmittag stand der Helm des Kirchturms plötzlich in Flammen. Zuvor wurden von einem Fachmann für Kirchturmuhren und Kirchenglocken einige Wartungsarbeiten im Glockenturm ausgeführt.







