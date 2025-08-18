In der Kreisstadt Cochem gehen die Sirenen. Auslöser ist – der Polizei zufolge – ein eher harmloser Unfall in der Endert. Und das kam so.

Am Montag gingen in der Mittagszeit in Cochem sowie im Höhenstadtteil Brauheck die Sirenen. Grund für die weithin hörbare Beschallung war ein eher harmloser Unfall mit Blechschaden in der Endert, wie die Polizei Cochem unserer Zeitung auf Anfrage mitteilte.

Allerdings sei es zu einer übertrieben üppigen Alarmierung gekommen, weil der Alarm über das automatisierte Notrufsystem eCall ausgelöst worden sei. Dieses nutzt Mobilfunk und Satellitenortung. Kommt es zu einem Unfall, bei dem die Airbags auslösen, setzt das System, wie auf der Webseite des ADAC nachzulesen ist, automatisch einen Notruf ab.