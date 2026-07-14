Strafverfahren eingeleitet 
Schuss in Blankenrath: Mann stellt sich Zeller Polizei
Ein Radfahrer, der nach einem Streit mit einem Hundbesitzer in Blankenrath eine Schreckschusspistole abgefeuert haben soll, wurd
Ein Radfahrer, der nach einem Streit mit einem Hundbesitzer in Blankenrath eine Schreckschusspistole abgefeuert haben soll, wurde aus eigenem Antrieb bei der Polizei Zell vorstellig.
Kevin Rühle

Nach einem Streit mit einem Hundebesitzer soll ein Radfahrer am Montag in Blankenrath eine Schusswaffe aus einem Rucksack gezogen und sie abgefeuert haben. Kurze Zeit später wurde der Mann bei der Polizei in Zell vorstellig.

Lesezeit 1 Minute
Der Radfahrer, der am Montagmorgen nach einem Streit mit einem Hundebesitzer in Blankenrath eine Schusswaffe abgefeuert haben soll, meldete sich später bei der Polizeiinspektion Zell. In der Tat befindet sich der Mann rechtmäßig in Besitz einer Schreckschusspistole.
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