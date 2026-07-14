Nach einem Streit mit einem Hundebesitzer soll ein Radfahrer am Montag in Blankenrath eine Schusswaffe aus einem Rucksack gezogen und sie abgefeuert haben. Kurze Zeit später wurde der Mann bei der Polizei in Zell vorstellig.
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Der Radfahrer, der am Montagmorgen nach einem Streit mit einem Hundebesitzer in Blankenrath eine Schusswaffe abgefeuert haben soll, meldete sich später bei der Polizeiinspektion Zell. In der Tat befindet sich der Mann rechtmäßig in Besitz einer Schreckschusspistole.