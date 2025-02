Entscheidungen nötig Schluss mit Autoverkehr durch Cochems Altstadt? 19.02.2025, 16:55 Uhr

i Ist schon lange ein Reizthema in Cochem: Wie viel Verkehr darf zu welchen Zeiten durch die enge und häufig von Touristen bevölkerte Altstadt fahren? Kevin Rühle/Archiv

Zwei Großthemen dominieren die Tagesordnung der Cochemer Stadtratssitzung am Donnerstag: Wie wird das historische Rathaus umgebaut? Wird das Herz der Altstadt für immer von Blechlawinen befreit? Viel Gesprächsstoff.

Das barocke Rathaus der Stadt an der Nordseite prägt das Erscheinungsbild des Cochemer Marktplatzes seit Jahrhunderten. Damit das auch künftig so bleibt, arbeiten die Verantwortlichen der Kreisstadt an einem Aus- und Umbau des Gebäudes aus dem Jahr 1739.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen