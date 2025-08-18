Einen großen Gebäudebrand in Brohl bekämpfen am frühen Montagmorgen rund 60 Feuerwehrleute aus der Eifel-Verbandsgemeinde Kaisersesch. Was bislang bekannt ist.

Rund 60 Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch haben am frühen Montagmorgen in Brohl einen Gebäudebrand an der Hauptstraße (L110) in Richtung Möntenich bekämpft. Die Alarmierung ging gegen 5 Uhr ein. Verletzt wurde niemand, wie Christoph Kohlhaas von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kaisersesch unserer Zeitung an Ort und Stelle sagte. Er leitete den Einsatz zeitweise. An dem leer stehenden Gebäude entstand ein hoher Schaden. Die Brandursache ist noch unklar.

Trümmerteile fallen auf die Straße

Die Straße in Richtung Möntenich war auch gegen 7.45 Uhr noch voll gesperrt. Das hing zum einen mit weiteren Löscharbeiten zusammen, zum anderen aber auch damit, dass von einem der Straße zugewandten Giebel des vom Feuer betroffenen Gebäudes bereits einige Trümmerteile auf die Straße gefallen waren.

„Als wir eintrafen, stand das Gebäude schon im Vollbrand“, sagte Christoph Kohlhaas. Es handelte sich um eine Scheune, an die ein altes Wohnhaus unmittelbar anschließt. „Die angrenzenden Wohnhäuser konnten wir gut gegen die Flammen verteidigen“, hielt Kohlhaas fest. An den Löscharbeiten waren ihm zufolge rund 60 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Brohl, Binningen, Dünfus, Forst, Kaisersesch und Roes beteiligt. Das DRK wurde vorsorglich mitalarmiert.

Expertise des Technischen Hilfswerks ist gefragt

Im Verlaufe des Einsatzes ging die Leitung von Mike Kaiser, dem stellvertretenden Wehrleiter der VG Kaisersesch, auf den Kaisersescher Wehrführer Christoph Kohlhaas und schließlich auf VG-Wehrleiter Tim Etzkorn über. Weil Teile des vom Brand betroffenen Gebäudeensembles einzustürzen drohten, zogen die Feuerwehrleute Fachberater der THW-Ortsverbände Cochem und Trier zurate.