Der Förderverein Pommerner Martberg lädt für Samstag, 3., und Sonntag, 4. Mai, einmal mehr zum Kelten- und Römerfest auf den Martberg ein. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich sicher sein, dass sie jeweils zwischen 11 und 17 Uhr noch weitaus mehr zu sehen bekommen als kostümierte Kohorten in den Uniformen römischer Legionäre. Veranstalter und Mitwirkende haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder und Jugendliche. Für Kinder, die jünger sind als 6 Jahre, ist der Eintritt frei.

Zwei Tage lang fühlen sich die Besucherinnen und Besucher der rekonstruierten gallorömischen Tempelanlage auf dem Martberg in die Zeit der Kelten und Römer zurückversetzt. Wie Michèle Vallendar, Vorsitzende des Fördervereins Pommerner Martberg, mitteilt, wird es zahlreiche Vorführungen geben: ein Marschlager und eine Schule, es geht um Religion und Zeremonien, Pfeilherstellung und Wollefärben. Holzarbeiten werden zu sehen sein, ein Ausgrabungsfeld wartet auf junge Schatzsucher. Eine Wissensolympiade lädt zum Mitmachen ein.

i Zu sehen und zu entdecken gibt es in Pommern bald wieder viel Abenteuerliches. Natascha Michel

Schmackhaftes zur Stärkung und viele Mitwirkende

Bei Führungen werden viele spannende Fakten zum Tempelbezirk verraten. Damit sich die Gäste jederzeit stärken können, werden römische Suppe, Pommerner Wildbratwurst, Wein, Erfrischungsgetränke, Kaffee sowie Mulsum (weißer Gewürzwein) serviert. Am Kelten- und Römerfest beteiligen sich die I. Römercohorte Opladen, Kelten- und Germanische Gruppe, die Römische Schule „Schola Romana“, die Nähstube „filum suendi“ und Markus Neidhardt Replikate & Schmuckdesign. Parkmöglichkeiten gibt es an der Mosel in Pommern und an der Tempelanlage.

Weitere Infos im Internet www.martberg-pommern.de