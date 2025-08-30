Das Schulgebäude in Masburg wird derzeit nicht mehr für Unterrichtszwecke genutzt. Alle Schüler der Grundschule Laubach-Masburg lernen vorerst allein in Laubach. Grund ist ein Riss im Mauerwerk.

Wegen eines Risses in einem Fenstergewölbe ist der Standort Masburg der Verbund-Grundschule Laubach-Masburg zurzeit geschlossen – und das schon seit circa einer Woche. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch auf Anfrage unserer Zeitung mit. 97 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit insgesamt die Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg. Sie werden zurzeit in Laubach unterrichtet. Doch wie gravierend sind die Schäden an dem Gebäude in Masburg? Und wie soll es dort weitergehen? Und wann?

Das Bruchsteingebäude der Grundschule Masburg stammt, wie VG-Bürgermeister Albert Jung sagt, aus dem Jahr 1832. Der Riss in einem Fenstersturz war von Mitarbeitenden der Schule entdeckt worden und „ist dann wohl größer geworden“, hält Albert Jung fest. Circa eine Woche sei das her. Vonseiten der Schule sei dann letztlich entschieden worden, alle Kinder einstweilen im Verbundstandort Laubach zu unterrichten. Darüber seien auch die Eltern informiert worden.

Verbandsgemeinde zieht Gutachter zurate

Seitens der Verbandsgemeinde, die Trägerin der Schule ist, habe man zunächst einmal eine Stütze unter die von dem Riss betroffene Stelle des Fenstergewölbes gestellt. „Und wir haben inzwischen einen Gutachter hinzugeholt“, sagt VG-Chef Jung. „Das heißt aber nicht, dass die ganze Schule baufällig wäre.“ Der Schulbetrieb laufe nun erst einmal komplett in Laubach weiter, wo es zum Glück gerade genug Platz für alle Schülerinnen und Schüler gebe.

Aus der Elternschaft ist zu hören, man sei darüber informiert worden, dass die Entwicklung der Situation in Masburg erst einmal vier Wochen lang beobachtet werde. Danach würden weitere Maßnahmen ergriffen. Einen konkreten Plan, wie es weitergehe, gebe es indes noch nicht. Bürgermeister Jung verweist darauf, dass die Verbandsgemeinde zunächst die Stellungnahme des hinzugezogenen Gutachters abwarten müsse. „Dieser wird uns eine Einschätzung geben, wie man das aus seiner Sicht am besten repariert.“

„Wenn alles heil ist, können die Kinder wieder zurückkommen.“

Albert Jung, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Ob es möglich und geboten sei, den Riss in irgendeiner Art zu verkleben oder zu verfüllen, oder ob es besser sei, den Sturz komplett herauszunehmen und ihn neu aufzubauen – das werde der Gutachter zu klären haben. Erst danach lasse sich die Frage seriös beantworten, wie es konkret weitergehe. Dementsprechend vermag Bürgermeister Jung auch noch keinen Zeithorizont zu benennen, wann auch in Masburg wieder der Schulbetrieb aufgenommen werden kann. Er unterstreicht: „Wenn alles heil ist, können die Kinder wieder zurückkommen.“

Unabhängig von dem akut aufgetretenen Riss in dem Fenstergewölbe hat das Schulgebäude in Masburg generell einen vergleichsweise hohen Sanierungsbedarf. Diesen hatte der Kaisersescher Verbandsgemeinderat auch während einer Sitzung im Frühjahr 2023 thematisiert. Einem Schulentwicklungsplan zufolge, der wiederum auf einem Gutachten basiert, soll der Schulstandort Masburg irgendwann in der Zukunft geschlossen werden.

Das Gutachten für den Schulentwicklungsplan kommt zu dem Ergebnis, dass ein neues Schulgebäude in Masburg mit höheren Kosten verbunden wäre als die Erweiterung in Laubach. Gegen eine Schließung ihres Schulstandorts wehrt sich hingegen die Gemeinde Masburg (unsere Zeitung berichtete). Der VG-Rat hingegen hatte für den alleinigen Standort Laubach votiert.

Momentan ist die auf lange Sicht angestrebte Konzentration auf nur einen der beiden Standorte der Schieferland-Gundschule Laubach-Masburg allerdings noch kein Thema. Ziel ist, den Schaden am Gebäude in Masburg so rasch wie möglich zu beheben, damit die Grundschüler zurückkehren können.