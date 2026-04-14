Notfallversorgung Cochem-Zell Rettungsdienstchef: Können Zeller Klinik nicht ersetzen David Ditzer 14.04.2026, 19:00 Uhr

i Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (hier: ein Archivbild von einer Übung) befindet sich in einer schwierigen Situation, wenn es um die Versorgung und Unterbringen medizinischer Notfälle geht. Seit es das Zeller Krankenhaus nicht mehr gibt, sind Wege weiter geworden. Die Kliniken, die noch arbeiten, sind oft überlastet. So schildert es einer der Chefs des DRK-Rettungsdienstes Rhein-Mosel-Eifel. Kevin Rühle/Archiv

Zusätzliche Rettungswagen oder Rettungshubschrauber können kein funktionierendes Krankenhaus ersetzen. Das sagt Eberhard Steinhäuser vom Rettungsdienst Rhein-Mosel-Eifel. Wie blickt er auf die viel diskutierte Notfallversorgung in Cochem-Zell?

Für eine wohnortnahe Basisnotfallversorgung in der Region Mittelmosel war das gleichnamige Zeller Klinikum notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das das Berliner IGES-Institut im Auftrag der Stadt und der Verbandsgemeinde Zell erstellt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen