Zusätzliche Rettungswagen oder Rettungshubschrauber können kein funktionierendes Krankenhaus ersetzen. Das sagt Eberhard Steinhäuser vom Rettungsdienst Rhein-Mosel-Eifel. Wie blickt er auf die viel diskutierte Notfallversorgung in Cochem-Zell?
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Für eine wohnortnahe Basisnotfallversorgung in der Region Mittelmosel war das gleichnamige Zeller Klinikum notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das das Berliner IGES-Institut im Auftrag der Stadt und der Verbandsgemeinde Zell erstellt hat.