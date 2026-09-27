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Rat in Kaifenheim: So sieht der Weg zur Sollstärke aus
Christoph Hellenbrand (links) ist am 22. September vom Gemeindrat zum neuen Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Kaifenheim gew
Christoph Hellenbrand (links) ist am 22. September vom Gemeindrat zum neuen Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Kaifenheim gewählt worden. Nun arbeitet die Verwaltung der VG Kaiseresch daran, den Gemeinderat zahlenmäßig wieder zu komplettieren.
David Ditzer

Zwei neue Beigeordnete hat die Ortsgemeinde Kaifenheim seit Dienstag. Der Weg zum Ziel, den Gemeinderat wieder vollzählig zu bekommen, ist indes etwas steiniger. Die Verantwortlichen suchen kreative und rechtssichere Wege, um das Gremium aufzufüllen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Gemeinderat Kaifenheim ist seit vergangenen Dienstag mit acht von zwölf Mitgliedern wieder beschlussfähig. Im Hintergrund arbeitet die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch daran, dass das Gremium wieder seine gesetzlich vorgeschriebene Größe von zwölf Mitgliedern plus Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister erreicht.
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