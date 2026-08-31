Ellerer Straße in Cochem-Sehl Raserei und Lastermief? Messung in Cochem sagt anderes David Ditzer 31.08.2026, 12:36 Uhr

i Zu Beginn einer Sitzung des Cochemer Stadtrats hat Stadtbürgermeister Walter Schmitz (CDU) jüngst die Resultate einer Messung des Verkehrsaufkommens und der gefahrenen Geschwindigkeiten auf der Ellerer Straße im Stadtteil Sehl vorgestellt. Ulrike Platten-Wirtz

Gerade auf dem oberen Teil der Ellerer Straße in Sehl rasen viele Verkehrsteilnehmer. Der Schwerlastverkehr nimmt in unzulässiger Weise zu. Ist das tatsächlich so, wie es Anwohner kritisieren? Dazu liegen nun Messerergebnisse vor.

Die Ellerer Straße (K20) im Cochemer Stadtteil Sehl führt von den Sehler Anlagen (B49) hinauf auf die K22, die am Ferien- und Golfresort vorbeiführt. Im unteren Teil, am sogenannten Sehler Dom, ist sie eng und unübersichtlich. Weiter oben jedoch, am Ortsausgang in Richtung Ellerer Berg weitet sie sich zu einer recht langen Geraden.







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