Gerade auf dem oberen Teil der Ellerer Straße in Sehl rasen viele Verkehrsteilnehmer. Der Schwerlastverkehr nimmt in unzulässiger Weise zu. Ist das tatsächlich so, wie es Anwohner kritisieren? Dazu liegen nun Messerergebnisse vor.
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Die Ellerer Straße (K20) im Cochemer Stadtteil Sehl führt von den Sehler Anlagen (B49) hinauf auf die K22, die am Ferien- und Golfresort vorbeiführt. Im unteren Teil, am sogenannten Sehler Dom, ist sie eng und unübersichtlich. Weiter oben jedoch, am Ortsausgang in Richtung Ellerer Berg weitet sie sich zu einer recht langen Geraden.