Ortsdurchfahrt erneuert Radweg Pommern: Planke schützt nicht den Erdwall David Ditzer 05.06.2026, 11:11 Uhr

Das Schutzplankenkonzept am ausgebauten Radweg in der Ortsdurchfahrt Pommern zog zuletzt Fragen aus der Leserschaft nach sich. Der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz hat jetzt eine weitere beantwortet.

Zusammen mit der Ortsdurchfahrt (B49) ist im Moseldorf Pommern vor Kurzem auch der auf der Moselseite gelegene Radweg erneuert worden, der die Fahrbahn säumt. Nach der entsprechenden Anfrage eines Lesers an unsere Redaktion stellte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) klar: Nein, zur Fahrbahn hin ist keine Schutzplanke vergessen worden.







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