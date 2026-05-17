Ministück nächstes Jahr dran
Radweg Pommern – Karden: Komplettausbau dauert noch
Fehlt an dieser Stelle des neu gestalteten Radwegs an der B 49 in Pommern nicht noch eine Schutzplanke? Nein, sagt der Landesbet
Fehlt an dieser Stelle des neu gestalteten Radwegs an der B 49 in Pommern nicht noch eine Schutzplanke? Nein, sagt der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz. Im nächsten Jahr soll es mit dem Ausbau des Radwegs weiter flussabwärts vorangehen.
David Ditzer

Das Moseldorf Pommern hat jetzt eine komplett neue Ortsdurchfahrt. Auch der angrenzende Radweg wurde erneuert und verbreitert. Aber fehlt da nicht noch eine Schutzplanke? Und was ist mit dem weiteren Abschnitt in Richtung Karden? 

Lesezeit 3 Minuten
Unter Federführung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz ist die Bundesstraße 49 in der Ortsdurchfahrt Pommern seit Herbst vergangenen Jahres umfassend und aufwendig erneuert worden. Zugleich wurde die Streckenführung des Radwegs auf der Moselseite verändert, der Radweg selbst verbreitert.

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